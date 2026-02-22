مشاهد صادمة وفوضى بعد خسارة ريال مدريد أمام أوساسونا

أوقفت الشرطة الإسبانية مشجعين اثنين على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين جماهير أوساسونا والشرطة داخل مرافق ملعب السادار بعد نهاية مباراة الفريق ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتغلبت أوساسونا أمس على ضيفتها ريال مدريد 2-1 في المباراة التي جرت على الملعب المذكور لحساب الجولة 25 من الليغا.

وذكرت صحيفة "دياريو دي نافارا" الصادرة من إقليم نافارا، أن اشتباكات وقعت بين جماهير أوساسونا وقوات الأمن داخل مرافق الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح طفيفة.

واندلعت شرارة الأحداث بعدما ألقى أحد مشجعي أوساسونا زجاجة صغيرة تجاه حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، وقام الأخير بتسليمها إلى حكم المباراة الذي أبلغ بدوره مندوب أوساسونا لاتخاذ الإجراء اللازم عبر مكبرات الصوت في الملعب.

وعقب صافرة نهاية المباراة توجه أفراد الأمن الخاص بالنادي إلى المدرج الجنوبي للملعب لتحديد هوية الشخص المشتبه فيه بإلقاء الزجاجة على أرض الملعب.

وخلال عملية التحقق اعترضت مجموعة من المشجعين "المتعصبين" على حد وصف الصحيفة، عناصر الأمن ووجهت لهم عبارات احتجاج ما استدعى تدخل عناصر وحدة التدخل الشرطي التابعة للشرطة الوطنية.

وتطورت الأوضاع سريعا إلى مطاردات وتدخلات أمنية داخل أروقة الملعب انتهت بتوقيف شخصين، أحدهما المتهم بإلقاء الزجاجة والآخر شاب وجهت إليه تهم الاعتداء على الشرطة.

من جهتها قالت الشرطة إن أحد الموقوفين أصيب خلال محاولته الفرار عبر ممرات الملعب لكنه تلقى الإسعافات الأولية، فيما تعرض شرطيان على الأقل لإصابات طفيفة.

أوساسونا يستنكر

في الأثناء أصدر نادي أوساسونا بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عبر فيه عن أسفه للأحداث، مؤكدا أنها بصدد فتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة ما جرى.

وجاء في بيان أوساسونا "يأسف النادي للأحداث التي وقعت عقب المباراة ضد ريال مدريد، سنقوم بفتح تحقيق داخلي لتوضيح ملابسات الأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة".

وأضاف "يعرب أوساسونا عن أسفه للصور التي شوهدت في المرافق الداخلية للملعب عقب نهاية اللقاء، ولحالات الذعر التي حدثت، وللأثر الذي تركته على الأعضاء والمشجعات الذين كانوا يغادرون الملعب في تلك اللحظة وهم يحتفلون بفوز فريقهم".

ورفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة وضعته في المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في القمة، لكنه أصبح مهددا بفقدانها إذا فاز غريمه برشلونة (58 نقطة) في مباراته المقررة اليوم على ملعب كامب نو أمام ضيفه ليفانتي.