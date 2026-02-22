لامين جمال ونيكو باز ينفردان بإنجاز أوروبي غير مسبوق

يقدم الثنائي الشاب الموهوب الإسباني لامين جمال نجم برشلونة، والأرجنتيني نيكو باز لاعب كومو أداء مبهرا في الموسم الحالي، أكداه بإحصائية غير مسبوقة في القارة العجوز.

ويُعد لامين وباز هما اللاعبان الوحيدان من بين مواليد عام 2004 وما بعده، ممن بلغوا 15 مساهمة تهديفية أو أكثر في موسم واحد في الدوريات الخمسة الكبرى بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لامين جمال ونيكو باز ينفردان بإنجاز غير مسبوق

وساهم لامين (18 عاما) في تسجيل 19 هدفا مع برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني إذ هز شباك المنافسين 10 مرات وقدّم لزملائه 9 تمريرات حاسمة، وذلك في 20 مباراة.

أما باز (21 عاما) فقد وضع بصمته التهديفية في 15 مناسبة مع كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بتسجيله 9 أهداف فيما أهدى زملاءه 6 تمريرات حاسمة، في 25 مباراة.

وعلّقت الصحيفة على هذه الأرقام بالقول: "ينحني عالم كرة القدم إعجابا بشابين يجرؤان على مقارعة النجوم الكبار، وهذا ما يفعله لامين وباز بأسلوب لعب يتجاوز مجرد اللمسة الجمالية".

وأضافت: "لامين وباز يلعبان في مستوى مختلف، بل في مجرة خاصة بهما، إذ لا يستطيع أي لاعب شاب مجاراة أرقامهما حتى الآن، التي تبدو بعيدة المنال بالنسبة لمن هم دون 23 عاما".

وعلى الرغم من تراجع أداء برشلونة في المباريات الأخيرة، فإن أرقام جمال "لا تزال في مستوى آخر"، والوحيد القادر على مجاراته من بين اللاعبين الشباب هو باز.

كلاسيكو محتمل بين لامين ونيكو باز

وفي ظل الحديث عن الأرقام الرائعة للنجمين الشابين، فإنه من المتوقع أن تجمع بينهما مواجهتان مثيرتان على الأقل، بقميصي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الليغا خلال الموسم القادم 2026-2027 وفق توقعات الصحيفة ذاتها، وربما أكثر.

وذكر الصحفي الإسباني الشهير ماتيو موريتو أن عودة باز إلى ريال مدريد في الموسم القادم "شبه محسومة"، بعد تألقه مع كومو وعندها "قد نشهد مواجهة مباشرة بين هاتين الجوهرتين الصاعدتين في عرض كروي واعد يمزج بين الموهبة والأرقام اللافتة ويعد عشاق كرة القدم الجميلة بالكثير".

موقف برشلونة وكومو محليا

ويسعى برشلونة (58 نقطة) لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد (60 نقطة) الذي خسر أمس 1-2 أمام أوساسونا، عندما يستقبل اليوم ضيفه ليفانتي على ملعب كامب نو لحساب الجولة 25.

أما كومو فقد عزّز حظوظه بحجز مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية الموسم القادم، بعدما حقق أمس فوزا رائعا على مضيفه يوفنتوس 2-0 ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي، رافعا رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع الذي لعب مباراة أقل.