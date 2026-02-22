بالفيديو.. لاعب يعض منافسه وعقوبة قاسية بانتظاره

أقدم لاعب إسباني على عض كتف لاعب منافس خلال إحدى المباريات في دوري الدرجة الثالثة، في لقطة راجت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعض لاعب راسينغ دي فيرول أليكس زالايا نظيره لاعب سيلتا فورتونا ألفارو مارين، في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي.

وأدى هذا التصرّف إلى طرد زالايا (27 عاما)، وبسببه يواجه عقوبة إيقاف قاسية لمدة تتراوح بين 4 و12 مباراة بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وبعد المباراة سارع زالايا إلى الاعتذار عن التصرف الذي بدر منه وذلك بنشره رسالة عبر خاصية "القصة" (Story) بحسابه الرسمي على "إنستغرام".

وأكد زالايا في رسالة الاعتذار "أنه يتحمل المسؤولية أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أنه "شخص يواجه الأمور في السراء والضراء".

وقال: "أعتذر لفريقي بالكامل، للجهاز الفني، للنادي ولجماهيرنا وبالطبع أيضا إلى لاعب سيلتا فورتونا عما حدث. أنا نادم جدا".

وتابع "أتحمل كامل مسؤولية الخسارة وكل ما قد يترتب على ذلك، حتى وإن لم يُجدِ هذا نفعا الآن؛ أعتقد أنني كنت دائما لاعبا وشخصا ذا سلوك مثالي داخل الملعب وخارجه، لكنني ارتكبت خطأ جسيما".

وفي ختام الرسالة أكد زالايا أنه سيواصل "العمل بجد لاستعادة ثقة الجميع والارتقاء إلى مستوى الشعار الذي يدافع عنه كل يوم".

وخسر راسينغ دي فيرول المباراة أمام سيلتا فورتونا بنتيجة 1-2، واللافت أن ضحية العض هو من سجّل الهدفين وذلك في الدقيقتين 16 و92.