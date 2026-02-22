رونالدو يرد على عرض ترمب بنقله إلى الدوري الأمريكي

حسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل المثار حول مستقبله الرياضي، مؤكدا التزامه التام بالبقاء مع نادي النصر السعودي، ليقطع الطريق أمام كافة التكهنات التي أعقبت تقارير عن رغبة أمريكية في استقطابه.

جاء رد "الدون" الحاسم بعد مقطع فيديو نُشر على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تيك توك (TikTok)، وقال فيه: "رونالدو، أنت الأعظم على مر العصور. نحن بحاجة إليك في أمريكا. انطلق الآن. نحن بحاجة إليك بسرعة".

انتشرت الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت على الفور تكهنات حول الدور الذي قد يتصوره ترامب لرمز كرة القدم.

وكان رونالدو قد عبّر حينها عن امتنانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "شكرا سيدي الرئيس والسيدة الأولى على الترحيب الحار. لكل منا دور هام، وأنا مستعد لإلهام الأجيال لبناء مستقبل قائم على الشجاعة والسلام".

رسالة وفاء من قلب الرياض

اختار رونالدو تجديد عهده مع "مشروع الصدارة" في السعودية. وعقب قيادته للنصر للفوز على الحزم برباعية نظيفة، صرّح في مقابلة مع "قناة ثمانية": "أنا أنتمي إلى المملكة العربية السعودية وأريد البقاء هنا. هذا البلد احتضن عائلتي وأصدقائي، ورغبتي هي الاستمرار في هذا المشروع".

وشدد رونالدو على أن تركيزه الحالي منصبّ بالكامل على حصد الألقاب مع "العالمي"، مضيفا: "نشعر بحالة بدنية وذهنية رائعة. نحن في القمة الآن، وسنتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي مستقل لمواصلة الضغط على المنافسين".

بهذه الكلمات، يثبت رونالدو أنه ليس مجرد لاعب عابر، بل شريك أساسي في النهضة الرياضية السعودية، مفضلا الاستمرار في دوري روشن على أي عروض للعودة إلى أوروبا أو الانتقال للدوري الأمريكي.