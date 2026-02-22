قيمته 80 ألف ريال وصنعه 9 حرفيين.. رونالدو يُبهر العالم ببشت "المعلّمي"

خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الأنظار مجدداً، ليس بهدفٍ حاسم هذه المرة، بل بإطلالة ملكية تجسد عمق التراث السعودي، مرتدياً بشت "المعلّمي" الحساوي النادر، وذلك بالتزامن مع احتفالات "يوم التأسيس" لعام 2026.

هذه الإطلالة لم تكن مجرد اختيار لزيٍّ تقليدي، بل هي رحلة عبر الزمن لاستحضار واحد من أفخر وأندر أنواع المشالح في تاريخ الجزيرة العربية.

يعتبر بشت "المعلّمي" أيقونة الحياكة اليدوية في الأحساء، وهو نوع فريد من المشالح كان يُخصص تاريخياً للملوك والأعيان وكبار الشخصيات. وهو ليس مجرد رداء، بل وثيقة فنية وتاريخية تجاوزت قيمتها المادية 80 ألف ريال سعودي (نحو 21.3 ألف دولار).

خلفية تاريخية: اشتهر هذا النوع تحديداً بارتداء الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- له خلال رحلته التاريخية الشهيرة إلى بريطانيا قبل أكثر من قرن، مما منحه رمزية سياسية وثقافية هائلة.

اشتهر هذا النوع تحديداً بارتداء الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- له خلال رحلته التاريخية الشهيرة إلى بريطانيا قبل أكثر من قرن، مما منحه رمزية سياسية وثقافية هائلة. ندرة الصناعة: سُمي بـ"المعلّمي" نظراً لنقوشه الذهبية الكثيفة التي تغطي منطقة الظهر والأكتاف بالكامل، حيث يتم نسيج خيوط "الزري" والحرير بطريقة معقدة تحجز الوبر عن القصب، في عملية يدوية قد تستغرق أسابيع من العمل المتواصل.

تفاصيل إطلالة "الدون"

ظهر رونالدو بقطعة نادرة تتميز بلونها الأبيض الفاخر، محاكة من أجود أنواع الوبر اليدوي، ومطرزة بخيوط الزري الذهبي (الألماني أو الفرنسي الدرجة الأولى).

اختيار هذا النوع يعكس تقديراً عالياً للحرفية السعودية؛ فهو يمثل "أرستقراطية البشوت" ويُعد الأغلى ثمناً والأكثر تعقيداً في التنفيذ، حيث تتجاوز قيمته المالية آلاف الريالات نظراً لندرة "المعلمين" القادرين على إتقان هذه الحبكة التاريخية.

يُصنف بشت "المعلّمي" بأنه "تاج البشوت"، وتعود تسميته إلى النقوش الكثيفة التي تغطي منطقة الظهر بالكامل، وهي ميزة تجعله يختلف جذرياً عن البشت "الملكي" التقليدي الذي يقتصر تطريزه على الحواف والأكتاف.

إعلان