فريق ألماني يلغي جولته الأمريكية بسبب الأوضاع السياسية

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني إلغاء جولته الترويجية المخطط لها في الولايات المتحدة خلال مايو/آيار المقبل، بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية المتوترة، بالإضافة إلى عوامل رياضية واقتصادية، وفق ما أكده المدير التنفيذي للنادي كلاوس فيلبري.

فيردر بريمن يلغي جولته في أمريكا بسبب التوترات السياسية والعنف في مينيابوليس

وكان من المقرر أن تشمل الجولة ولاية مينيسوتا، غير أن أحداث العنف الأخيرة في مدينة مينيابوليس، التي شهدت مقتل شخصين برصاص سلطات الولاية، شكلت عاملاً حاسمًا في القرار.

وقال فيلبري لصحيفة دايخ شتوبه: "اللعب في مدينة تعمها الاضطرابات ويُقتل فيها الناس لا يتماشى مع قيم نادينا. هذا لن يحدث معنا".

قيود الإفصاح عن وسائل التواصل تعيق خطط فيردر بريمن لجولة الولايات المتحدة

كما أعرب المسؤول الألماني عن مخاوفه من القيود الجديدة المشددة لدخول الولايات المتحدة، والتي قد تلزم الزائرين بالإفصاح عن نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، ما خلق حالة من عدم اليقين للنادي بشأن لاعبيه.

وأضاف فيلبري أن الوضع الرياضي للنادي في الدوري الألماني لعب أيضًا دورًا في القرار، إذ يحتل فيردر بريمن المركز السادس عشر حاليًا، ما يضع الفريق في مواجهة مباريات الملحق للبقاء في الدوري، والتي تتزامن مع فترة الجولة المخطط لها، ما يزيد من المخاطر الاقتصادية والتنظيمية.