بالفيديو.. غضب ميسي ومحاولته التهجم على الحكام بعد خسارته الثقيلة في الدوري الأمريكي

رصد مقطع مصور لحظات الغضب والانفعال على وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، عقب الخسارة الثقيلة أمام لوس أنجلوس في افتتاح الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالساعات الأولى من صباح الأحد.

وأظهر المقطع ميسي منفعلا بعد صافرة النهاية، وهو يتجه نحو طاقم التحكيم للاعتراض، قبل أن يتدخل زميله وصديقه المقرب الأوروغوياني لويس سواريز ويحتويه ويمنعه من مواصلة التقدم.

وتلقى إنتر ميامي، بقيادة ميسي، خسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام لوس أنجلوس في مستهل مشواره بالدوري الأمريكي.