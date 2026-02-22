حارس جزائري يفضح تفاصيل صادمة عن شخصية مبابي بعيدا عن الكاميرات

كشف الجزائري ألكسندر أوكيدجا حارس مرمى ميتز السابق عن تفاصيل صادمة تتعلق بشخصية وسلوك نجم ريال مدريد كيليان مبابي، وفق تطور المباراة.

وأكد أوكيدجا الذي لعب لمنتخب الجزائر 7 مباريات دولية، خلال مقابلة مع صانع المحتوى فلوداس، أن سلوك مبابي يتغير حسب نتيجة المباراة.

"مبابي يشتم الأمهات"

وقال أوكيدجا: "إذا كان فريقه متقدما 1 أو 2 أو 3 دون رد فإنه ينهض ليقول: آسف، أعتذر، يمسك يدك ويواصل اللعب، أما عندما يشعر أنه يتعرض للاستفزاز أو أنه لا يقدم مباراة جيدة، وأن الفريق يخسر فإنه يبدأ في شتم الأمهات وإهانتك، وقول عبارات بذيئة".

وتطرق أوكيدجا إلى حادثة بينه وبين مبابي تعود إلى مباراة باريس سان جيرمان وميتز يوم 22 سبتمبر/أيلول 2021، حيث توترت الأجواء بينهما بسبب أن الثاني حاول تسجيل هدف من كرة ساقطة بدلا من إعادة الكرة لميتز بعد توقف اللعب لعلاج أحد لاعبي الفريق الباريسي.

وواصل أوكيدجا: "قلت له هل أنت مجنون؟ ماذا تفعل؟"، فرد عليه مبابي: "اصمت أيها اللاعب الصغير"، وأكمل الحارس: "قلت في نفسي اهدأ، وإلا ستفقد أعصابك وتتلقى بطاقة حمراء وسيهاجمك الجميع".

وروى أوكيدجا تفاصيل حادثة أخرى وقعت بعد نهاية مباراة فاز فيها باريس سان جيرمان 2-1 بهدف سجله المغربي أشرف حكيمي في الوقت بدل الضائع، حينها اقترب منه مبابي ووجه له سبابا في أمه، وهو تصرف وصفه الحارس "بالاستفزازي وغير المبرر".

وتابع أوكيدجا: "لا يمكن أن يقال لي هذا الكلام، أنا شخص أثور بسرعة إذا استفزني أحدهم وقد خرجت عن شعوري في تلك اللحظة. بالنسبة لي لم يعد هناك جمهور أو مباراة؛ شعرت كأنني داخل حلبة قتال".

وأردف: "قلت له أنت تتصرف كالصهر المثالي أمام الكاميرات، تبدو مهذبا أمامها، لكنك في الواقع تقول أشياء مختلفة".

وأقر أوكيدجا أنه رد على ما اعتبره استفزازا، وذلك خلال مواجهة أخرى بينهما في ملعب باريس سان جيرمان حيث تعمّد التدخل على كاحل مبابي بقدمه، مؤكدا أنه يحتفظ بصورة لتلك اللقطة على هاتفه.

إعلان

ولعب أوكيدجا في صفوف ميتز في الفترة بين عامي 2018 و2025، خاض خلالها 211 مباراة بجميع البطولات، اهتزت فيها شباكه 230 مرة فيما خرج بشباك نظيفة من 70 مباراة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وحقق معها لقب دوري الدرجة الثانية موسم 2018-2019.