شاهد.. فيوري يعود من الاعتزال ليواجه "مصارع الدببة" في أبريل القادم

أعلن الأسطورة البريطاني تايسون فيوري تراجعه عن قرار الاعتزال، ضارباً موعداً في 11 أبريل/نيسان القادم مع خصمه الروسي أرسلان بيك محمدوف الملقب بـ"الوحش"، والذي أشعل فتيل الإثارة مبكراً بنشر لقطات صادمة وهو يصارع دباً حقيقياً كجزء من استعداداته البدنية والذهنية.

كشف فيوري "ملك الغجر" أن حادث السير الأليم الذي أودى بحياة أصدقاء مقربين للملاكم أنتوني جوشوا في نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان المحرك الرئيسي لعودته.

وأوضح فيوري أن الفاجعة جعلته يدرك هشاشة الحياة، مؤكداً: "لا مجال لتأجيل الشغف إلى الغد، فالموت لا يستأذن أحداً، والملاكمة هي هويتي التي لا أستطيع العيش بدونها".

محمدوف: مدرسة "ترويض الخوف" الروسية

على الجانب الآخر، يتبنى محمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة بسجل يتضمن 19 ضربة قاضية، أساليب تدريبية توصف بالجنونية.

ففي مقطع فيديو على "إنستغرام"، ظهر الملاكم الروسي وهو يصارع دباً يزن 400 كيلوغرام، مطبقاً عليه حركات خنق دفاعية.

ورغم خطورة الخطوة، بررها محمدوف بأنها اختبار لـ"ضبط النفس" وتجاوز حاجز الرعب الفطري.

ومع ذلك، طمأن الملاكم والدته بأنه لن يكرر هذه التجربة الخطيرة مجدداً، مكتفياً بما حققه من "توازن ذهني" قبل الدخول في معسكره التدريبي بين جبال روسيا ومونتريال.