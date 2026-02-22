سيبايوس يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد الخطأ القاتل ضد أوساسونا

لم تكن هزيمة ريال مدريد أمام أوساسونا 1-2 ليلة السبت مجرد فقدان لثلاث نقاط في سباق "الليغا"، بل تحولت إلى ليلة قاسية على البديل داني سيبايوس، الذي وجد نفسه في عين العاصفة بعد خطأ قاتل كلف الفريق الملكي نقاط المباراة في الأنفاس الأخيرة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو تعادل قد يبدو مرضياً للطرفين، تسبب سيبايوس في فقدان كرة حاسمة بمنتصف الملعب في الدقيقة 90، استغلها لاعبو أوساسونا لشن مرتدة خاطفة انتهت بهدف الفوز الثاني.

هذا الخطأ لم يكن مجرد هفوة فنية، بل جاء في توقيت يحاول فيه اللاعب إقناع مدربه الجديد ألفارو أربيلوا بأحقيته في دقائق لعب أكثر ضمن نظام المداورة.

شجاعة الاعتذار ومواجهة الجماهير

عقب اللقاء بساعات، لم يلذ الدولي الإسباني بالصمت، بل لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة مباشرة لجماهير "الميرينغي" وكتب "أتحمل مسؤوليتي كاملة".

اعتذار سيبايوس يعكس شجاعة أدبية، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تساؤلات حول جدوى الاعتماد عليه كبديل استراتيجي في اللحظات الحرجة.

ويميل المدرب الجديد لمنح الفرصة للاعبين الأكثر التزاما تكتيكيا، وهفوات كهذه قد تعيد سيبايوس إلى "دكة البدلاء" لفترة طويلة.