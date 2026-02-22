بالفيديو.. رونالدو يرتدي "البشت" احتفالا بيوم التأسيس السعودي

ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، البشت السعودي عقب نهاية مباراة فريقه أمام نادي الحزم، التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من "دوري روشن"، التي أطلق عليها "جولة التأسيس" احتفاء بيوم تأسيس المملكة.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وسائل إعلام سعودية وناشطون عبر منصة "إكس"، رونالدو مرتديا البشت بعد صافرة النهاية، محتفلا مع الجماهير بالانتصار الكبير الذي حققه النصر على الحزم بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مجموعة من الصور له عقب المباراة، إحداها يرتدي فيها البشت السعودي ويحتفل مع الجماهير بالفوز على الحزم.

وأرفق النجم البرتغالي مع الصورة تعليقا جاء فيه: "عدنا إلى مكاننا الطبيعي. والآن، فلنعد إلى العمل".

رونالدو يقود النصر لاستعادة الصدارة

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفا في كل شوط ليقود النصر لاكتساح الحزم واستعادة صدارة الدوري السعودي.

وافتتح رونالدو (41 عاما) أهداف النصر في الدقيقة 13 بعد تمريرة من كينغسلي كومان داخل منطقة الجزاء ليضعها قائد البرتغال بيسراه في سقف المرمى.

وجعل كومان النتيجة 2-0 للنصر بعد نصف ساعة من البداية إثر تمريرة بينية من جواو فيلكس داخل منطقة الجزاء ليضعها الدولي الفرنسي السابق في المرمى من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا لرونالدو في الدقيقة 74 بداعي التسلل، لكن بعدها بثلاث دقائق سجل أنجيلو هدفا رائعا بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب بعدما راوغ أكثر من لاعب ووضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وسجل رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، هدفه الشخصي الثاني والرابع للنصر بعدها بدقيقتين بعد تمريرة بينية من كومان داخل المنطقة في إعادة لهدفه الأول ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في 20 مباراة بالدوري.

وتصدر النصر المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر السابق الذي تعادل 1-1 مع ضيفه الاتحاد في مباراة قمة.