ليلة سقوط "دين العظيم" في فخ إهانة أساطير الفنون القتالية

تعرّض صانع المحتوى الأمريكي نور الدين شاباز، المعروف باسم "دين العظيم"، لحادثة لن ينساها أبدًا. بعدما تحولت محاولاته لاستفزاز خبير الفنون القتالية تيكي غصن.

فصل البداية: "لا تهن الملك"

بدأت الأزمة عندما التقى شاباز بنجم رفع الأثقال العالمي لاري ويلز وبطل (UFC) السابق كوينتون "رامبيج" جاكسون.

الموقف الذي بدأ ودياً انهار تماماً حين سأل شاباز بجرأة "مستفزة" عما إذا كان بإمكانه معانقة زوجة لاري ويلز، وهو ما اعتبره الحضور تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء.

صرخ جاكسون في وجهه قائلاً: "لا تهن الملك هكذا، إنها امرأة متزوجة"، وقبل أن يستوعب شاباز الموقف، تلقى صفعة مدوية من لاري ويلز أجبرته على مغادرة المكان وسط ذهول الحاضرين.

الجولة الثانية: ضربة الكوع القاتلة

لكن الكارثة الحقيقية كانت بانتظار "دين العظيم" في حفل آخر بضيافة تيكي غصن، المقاتل السابق ومدير أعمال "رامبيج جاكسون".

شاباز، الذي كان يبث حضوره مباشرة لمتابعيه، دخل في جدال حاد مع غصن، متهماً إياه بإنكار معرفته به "بسبب وجود الفتيات حوله".

غصن، الذي لم يستسغ أسلوب الشاب، سأله بسخرية: "أأنت الشخص نفسه الذي تعرض للصفع الليلة الماضية؟".

وبدلاً من التراجع، اختار شاباز التصعيد مؤكداً أنه سيبادر بالهجوم هذه المرة ليصنع مقطعاً "ينتشر كالنار في الهشيم".

لم يمنحه غصن فرصة للتفكير؛ فبمجرد استمرار السلوك العدائي، وجه له ضربة كوع احترافية استقرت في فكه، ليتهاوى صانع المحتوى أرضاً في مشهد صادم وثقته الكاميرات.

ضريبة "التريند"

رغم محاولة شاباز النهوض في الثواني الأخيرة للسعي وراء انتقام يائس، إلا أن الحادثة فجرت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وانقسم المتابعون بين من أدان تهور المقاتلين المحترفين، وبين من رأى أن ما حدث هو النتيجة الطبيعية لـ "جيل المشاهدات" الذي يتجاوز حدود الأدب والخصوصية من أجل تصدر "التريند".