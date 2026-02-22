رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأميركية

خسارة قاسية لإنتر ميامي في افتتاح الدوري الأمريكي

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 21, 2026: Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) takes a shot on goal against LAFC Stephen Eustaquio (46) in the second half at the L.A. Coliseum on February 21, 2026 in Los Angeles, California.(Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images)
ميسي (يمين) تعرض لخسارة قاسية مع فريقه إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي (غيتي)
Published On 22/2/2026

استهل فريق إنتر ميامي حملته في الدوري الأمريكي لكرة القدم بخسارة قاسية أمام مضيفه لوس أنجلوس في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش).

وأنهى لوس أنجلوس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ديفيد مارتينيز في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل لوس أنجلوس هدفين عن طريق دينيس بوانغا في الدقيقة 73، وناثان أورداز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة مشاركة نجم إنتر ميامي ميسي، ولكن ظهر أنه يفتقد الانسجام مع زملائه بالفريق خاصة بعد اعتزال سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

كما شهدت المباراة مشاركة لاعب لوس أنجلوس سونغ هيون مين، حيث تمكن من صنع الهدف الافتتاحي الذي سجله مارتينيز.

وبهذا الفوز حصد لوس أنجلوس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل إنتر ميامي بلا رصيد.

نتائج الجولة الأولى من الدوري الأمريكي:

  • فانكوفر وايتكابس 1-0 ريال سالت ليك.
  • لوس أنجلوس 3-0 إنتر ميامي.
  • نيويورك ريد بولز 2-1 أورلاندو سيتي.
  • دي سي يونايتد 1-0 فيلادلفيا يونيون.
  • ناشفيل 4-1 نيو إنغلاند.
  • هيوستن دينامو 2-1 شيكاغو فاير.
  • دالاس 3-2 تورنتو.
  • سان خوسيه إيرثكويكس 3-0 كانساس سيتي.
  • سان دييغو 5-0 مونتريال إمباكت.
  • بورتلاند تيمبرز 3-2 كولومبوس كرو.
  • أوستن 2-2 مينيسوتا يونايتد.
