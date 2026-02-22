الاتحاد التونسي يدعم حنبعل المجبري ضد العنصرية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأحد، دعمه الكامل لحنبعل المجبري لاعب منتخب تونس ونادي بيرنلي الإنجليزي بسبب إساءات عنصرية تعرض لها اللاعب.

وذكر الاتحاد أنه تواصل مع حنبعل لرفع معنوياته ومساندته في هذه المرحلة، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها في تعامله مع هذه التجاوزات.

حنبعل المجبري وفوفانا يتعرضان لإساءات عنصرية

وتعرض التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي والفرنسي ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي لإساءة عنصرية وذلك عقب تعادل الفريقين بنتيجة (1-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر اللاعبان صورا لرسائل عنصرية تلقياها عبر رسائل خاصة على منصة "إنستغرام" عقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، أمس السبت.

ونشر حنبعل المجبري رسائل وصلته عبر منصة "انستغرام" تصفه بـ"الإرهابي القرد".

وكتب مجبري في منشور عبر إنستغرام: "لا يزال مثل هؤلاء الأشخاص موجودون بيننا في 2026، أرجو أن تعلموا أبناءكم وأنفسكم".

كما كتب فوفانا الذي تعرض للطرد ببطاقة حمراء في المباراة عبر حسابه على إنستغرام: "لم يتغير شيء في 2026، ويبقى الوضع قائما، طالما الناس تفلت من العقاب دائما".

وأضاف: "تطلقون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئا ملموسا".

بيرنلي يدين الإساءات العنصرية ضد حنبعل المجبري

وقال نادي بيرنلي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "يشعر جميع المنتسبين لنادي بيرنلي لكرة القدم بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي وجهت إلى حنبعل، لا مكان لمثل هذه التصرفات في مجتمعنا، ونحن ندينها بشدة".

وذكرت إدارة النادي أنها أبلغت شركة "ميتا" عن المنشور، وأنها تتوقع دعما قويا منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، كما ستعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه.

وتابع البيان "سيحظى حنبعل بالدعم الكامل من النادي ومن جماهير بيرنلي الذين سبق أن أدانوا هذه الإساءات".

واستنكر نادي تشيلسي في بيان رسمي الإساءة لفوفانا، قائلا "ما حدث غير مقبول ويتنافى مع قيم كرة القدم ومبادئ نادينا".

وأضاف النادي اللندني "ندعم (ويسلي) بشكل كامل في هذا الموقف، وكذلك كل اللاعبين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف الكريهة".

وأكد تشيلسي أنه سيتعاون مع الجهات المعنية لتحديد هوية الجناة لتوقيع أقصى عقوبة عليهم.