لماذا غادر حمزة عبد الكريم برشلونة فجأة؟

في وقت تتسارع فيه وتيرة الصفقات داخل أسوار "لاماسيا"، يجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم نفسه في سباق مع الزمن بعيداً عن المستطيل الأخضر.

وتعاقد النادي الكتالوني رسميا مع عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي في بداية الشهر الجاري.

ولكن حتى الآن لم يتمكن عبد الكريم من خوض أي مباراة مع "برشلونة أتلتيك" بسبب عدم استيفاء بعض الوثائق والبيروقراطية في إسبانيا.

ويعاني عبد الكريم من "بيروقراطية" في إسبانيا تسببت حتى الآن في عدم إصدار تصريح العمل الخاص به.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب، الذي أبهر الأطقم الفنية في "برشلونة أتلتيك" منذ وصوله، اضطر لمغادرة إسبانيا والعودة إلى موطنه مصر في مهمة إدارية عاجلة لتسريع استخراج تصريح العمل.

عقبة التصريح.. سابقة "مباكي وفاي" تتكرر

تواجه إدارة برشلونة بطئاً حاداً في الإجراءات الإدارية الخاصة بالمهاجم المصري (18 عاماً). ووفقاً لمصادر "موندو دومينيون"، فإنه من المستحيل حالياً تحديد موعد دقيق لظهور حمزة الرسمي الأول.

نهج مجرب: لم تكن عودة حمزة إلى مصر ارتجالية، بل هي استراتيجية طبقها النادي سابقاً مع الثنائي "مامادو مباكي" و"ميكائيل فاي"، حيث أثبتت التجربة أن إنهاء الأوراق من بلد المنشأ يختصر أسابيع من الانتظار في إسبانيا.

من الرديف إلى "فريق الشباب"

رغم الإعجاب الكبير بمستواه الفني في التدريبات، إلا أن غياب حمزة عن المباريات الرسمية خلق فجوة في لياقته البدنية. ولتجاوز هذه المعضلة، يخطط النادي لمسار تدريجي: