جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي
Published On 22/2/2026
حقق برشلونة فوزا ثمينا على ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026، ليصعد إلى صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، متجاوزا ريال مدريد الذي بقي عند 60 نقطة بعد هزيمته أمام أوساسونا على ملعب إل سادار السبت.
نقطة واحدة فقط تفصل بين العملاقين بعد 25 جولة، الفارق ضئيل، لكن المركز مهم، وفريق هانسي فليك يسيطر الآن على مجريات الأمور.
حقق برشلونة 19 فوزاً وتعادل واحد فقط و4 هزائم وسجل 64 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً فقط.
في المقابل يمتلك ريال مدريد 19 فوزاً و3 تعادلات و3 هزائم، مسجلاً 53 هدفاً ومستقبلاً 20 هدفاً.
جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2025-2026
- برشلونة: 61 نقطة
- ريال مدريد: 60 نقطة
- فياريال: 48 نقطة
- أتلتيكو مدريد: 48 نقطة
- ريال بيتيس: 42 نقطة
- إسبانيول: 35 نقطة
- سيلتا فيغو: 34 نقطة
- أتلتيك بلباو: 34 نقطة
- أوساسونا: 33 نقطة
- ريال سوسيداد: 32 نقطة
- إشبيلية: 29 نقطة
- خيتافي: 29 نقطة
- جيرونا: 29 نقطة
- رايو فاييكانو: 26 نقطة
- ألافيس: 26 نقطة
- فالنسيا: 26 نقطة
- إلتشي: 25 نقطة
- مايوركا: 24 نقطة
- ليفانتي: 18 نقطة
- ريال أوفيدو: 17 نقطة
