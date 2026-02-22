جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي

حقق برشلونة فوزا ثمينا على ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026، ليصعد إلى صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، متجاوزا ريال مدريد الذي بقي عند 60 نقطة بعد هزيمته أمام أوساسونا على ملعب إل سادار السبت.

نقطة واحدة فقط تفصل بين العملاقين بعد 25 جولة، الفارق ضئيل، لكن المركز مهم، وفريق هانسي فليك يسيطر الآن على مجريات الأمور.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 سيبايوس يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد الخطأ القاتل ضد أوساسونا

سيبايوس يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد الخطأ القاتل ضد أوساسونا list 2 of 2 لماذا غادر حمزة عبد الكريم برشلونة فجأة؟ end of list

حقق برشلونة 19 فوزاً وتعادل واحد فقط و4 هزائم وسجل 64 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً فقط.

في المقابل يمتلك ريال مدريد 19 فوزاً و3 تعادلات و3 هزائم، مسجلاً 53 هدفاً ومستقبلاً 20 هدفاً.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2025-2026