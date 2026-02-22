المنتخب الجزائري يواجه غواتيمالا والأوروغواي في إيطاليا

يتأهب المنتخب الجزائري لخوض مبارتين وديتين خلال شهر مارس/آذار القادم، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الجزائري في بيان أن "محاربي الصحراء" سيواجهون غواتيمالا يوم 27 مارس المقبل بمدينة جنوى الإيطالية، والأوروغواي يوم 31 من الشهر نفسه في مدينة تورينو الإيطالية.

ويخوض المنتخب الجزائري غمار بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين (بطل العالم)، والأردن، بالإضافة إلى منتخب النمسا.