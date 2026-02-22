الدوري الإنجليزي: ماك أليستر ينقذ ليفربول وولفرهامبتون يغرق في القاع

أهدى لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر فريقه ليفربول انتصارا قاتلا على مضيفه نوتنغهام فوريست بتسجيله الهدف الوحيد 1-0 في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع، الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

الانتصار هو الثاني تواليا في الدوري لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت، فيما تكبّد نظيره البرتغالي فيتور بيريرا أول خسارة له مع فريقه الجديد، بعد انتصار في ظهوره الأول على مضيفه فنربهتشة التركي 3-0 الخميس في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ركلة جزاء ضائعة.. طرد.. وهدف في الـ90!

وتغلب كريستال بالاس على ضيفه ولفرهامبتون 1-0 بهدف البديل العاجي إيفان غيسان (90).

ورفع بالاس رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 10 نقاط لولفرهامبتون في المركز الأخير.

وأضاع النيجيري تولووالاسي أروكوداري ركلة جزاء لولفرهامبتون احتسبها الحكم بعد خطأ من آدم وارتون على البرتغالي ماتيوش مانيه، تصدّى لها الحارس المضيف دين هندرسون (43).

وأنهى ولفرهامبتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التشيكي لاديسلاف كريتشي لنيله إنذارين (58 و61).

فولهام يستعيد كبرياءه

وتخطى فولهام مضيفه سندرلاند 3-1، وسجّل المكسيكي راوول خمينيس (54 و61 من ركلة جزاء) والنيجيري أليكس إيوبي (85) للفائز، والفرنسي إنزو لو في (76 من ركلة جزاء) للخاسر.

ووصل فولهام إلى 37 نقطة في المركز العاشر، محققا انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم تواليا.

في المقابل، تكبّد سندرلاند خسارته الثانية تواليا في الدوري على أرضه، بعد أولى أمام ليفربول (0-1) في المرحلة الماضية، كما انها الخسارة الخامسة له في آخر سبع مراحل مقابل انتصارين، فتجمّد بذلك رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتختتم مباريات الأحد لاحقا بديربي شمال لندن بين أرسنال المتصدر ومضيفه توتنهام.