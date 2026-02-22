على أنقاض الإبادة الإسرائيلية.. أول بطولة لقدامى كرة القدم في غزة منذ عامين

يشهد قطاع غزة بطولة لقدامى كرة القدم هي الأولى منذ أكثر من عامين، في محاولة لإحياء روح الأمل خلال شهر رمضان المبارك، رغم تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

ومساء السبت، انطلقت بطولة غزة الرمضانية، بتنظيم من الجمعية الفلسطينية لقدامي الرياضيين، وبرعاية من المبادرة الإغاثية "الفارس الشهم".

وتقام البطولة في صالة نادي خدمات النصيرات (وسط)، بمشاركة 20 فريقا، ووصف النادي البطولة في بيان مساء السبت بالحدث الرياضي المميز.

وأضاف أن البطولة تعكس الدعم المتواصل للرياضة الفلسطينية، وإحياء النشاط الرياضي بعد فترة صعبة مرت بها غزة.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعد أن دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

شباب رفح يفوز على خدمات النصيرات

وفي المباراة الافتتاحية، فاز شباب رفح على خدمات النصيرات بهدفين مقابل هدف.

وعن أجواء المباراة، قال نادي خدمات النصريات إنها كانت مفعمة بالذكريات وتعكس الجيل الذهبي للفريقين الذي ترك بصمته في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.

وأضاف أن البطولة تؤكد أن الرياضة كانت وستبقى رمزا للوحدة والأمل، ونجوم الأمس ما زالوا قادرين على إشعال الحماس وإعادة البسمة إلى الجماهير.

والأحد، تقام ضمن البطولة مباريات على أرض ملعب عنان بمدينة دير البلح (وسط)، حيث يلتقي اتحاد دير البلح مع اتحاد الصحفيين، وأهلي غزة مع قدامى جباليا، وخدمات المغازي مع الترابط الساعة.

إسرائيل دمرت البنية الرياضية في غزة

وخلال الإبادة، تعرض القطاع الرياضي في غزة لخسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ قتلت إسرائيل ألف و7 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، ودمرت 265 منشأة رياضية في القطاع، وفقا للجنة الأولمبية الفلسطينية.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، مما أدى إلى مقتل 614 فلسطينيا وإصابة 1643 آخرين، بحسب وزارة الصحة السبت.

وأُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.