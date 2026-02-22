من العراق إلى البريميرليغ.. 5 أهداف مذهلة وغريبة في أسبوع واحد (فيديو)

شهدت ملاعب كرة القدم حول العالم في الأيام القليلة الماضية تسجيل أهداف منها ما هو مذهل ومنها ما هو غريب، فجرت إعجاب المتابعين وسخرتهم أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء أحد الأهداف المذهلة في الدوري العراقي وكان نجمه بيتر كوركيس لاعب نادي دهوك الذي سجل هدفا صاروخيا في مرمى نادي الغراف.

وكان من نصيب الدوري الإنجليزي الممتاز هدف آخر جاء في مواجهة ليدز يونايتد، بينما كانت الأهداف المفاجئة والغريبة من نصيب الدوري الأسترالي.

وتاليا نستعرض بالفيديو أجمل وأغرب 5 أهداف شهدها العالم في الأيام القليلة الماضية:

هدف بيتر كوركيس في مرمى الغراف

ألهب الدولي العراقي مشاعر عشاق كرة القدم في بلاده بالعموم، بهدفه المذهل الذي سجله لفريقه دهوك في مرمى الغراف، بالمباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 19 من الدوري المحلي.

وتلقى كوركيس تمريرة أرضية أطلقها دون أدنى تفكير صاروخية مدوية من على مسافة 35 ياردة تقريبا، استقرت أعلى الزاوية اليمنى لحارس الغراف مسجلا الهدف الثالث (3-4) لدهوك، لكن لسوء حظه لم يساعد هذا الهدف دهوك على تعديل النتيجة على الأقل.

هدف الألماني أنتون ستاخ ضد أستون فيلا

خطف لاعب ليدز يونايتد الأضواء خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانبرى ستاخ لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من خارج الصندوق على الجهة اليسرى، وفي الوقت الذي أشار فيه لزملائه بنيته إرسال كرة عرضية فاجأ الجميع بما فيهم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس "الفيلانز" بتسديدة صاروخية مركزة هزت الشباك.

ومنح هذا الهدف ليدز التقدم لكن تامي أبراهام تمكن من تعديل النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

هدف الكولومبي أليخاندرو بيدراهيتا في الدوري البلغاري

سجل اللاعب الكولومبي هدفا مذهلا في ديربي العاصمة بالدوري البلغاري، ساهم في فوز فريقه سسكا صوفيا ومنحه النقاط الثلاث.

قبل 8 دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت أمس السبت، تبادل بيدراهيتا الكرة مع أحد زملائه، الذي أعادها له مرتفعة ليتوقع الجميع أنها أصبحت قريبة من مدافعي سلافيا صوفيا، لكن الكولومبي وعلى نحو مفاجئ استدار بجسده ونفذ مقصية مذهلة حول من خلالها الكرة إلى الشباك وسط فرحة وذهول زملائه.

هدف خوان ماتا في الدوري الأسترالي

استعاد اللاعب الإسباني المخضرم بريقه وذكر عشاقه بنبذة من لمساته الساحرة وأهدافه الرائعة، بعدما قاد فريقه ملبورن فيكتوري لفوز على ملبورن سيتي ) 3-1في الجولة 18 من الدوري الأسترالي، سجل منهما هدفين أحدهما كان رائعا للغاية.

واستغل ماتا خطأ من مدافع الفريق المحلي في التمرير لتصل الكرة إليه، وفي تلك الأثناء لاحظ تقدم حارس المرمى وخروجه من مكانه، فأرسل تسديدة مركزة من بعد منتصف الملعب بقليل استقرت في الشباك، مانحا فريقه الأسبقية (1-0).

هدف الأسترالي جيك غيردوود ريتش

في الجولة ذاتها من الدوري الأسترالي، لم يتوقع مدافع أوكلاند إف سي أن تشتيته لكرة بالقرب من منطقة جزاء فريقه ستتحول إلى هدف يصبح حديث العالم.

وسبق ريتش أحد لاعبي فريق ويلينغتون فينيكس وشتت الكرة بقوة إلى الأمام، لتتجاوز الملعب وصولا إلى منطقة جزاء، وحين حاول حارس المرمى إبعادها برأسه، حولها بطريقة غريبة إلى شباكه، ليمهد هذا الهدف الطريق لأوكلاند لتحقيق انتصار عريض استقر عند خمسة أهداف دون رد.