شاهد.. ديالو نجم مانشستر يونايتد يكشف أهمية القرآن قبل المباريات

كشف الإيفواري أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن دور القرآن الكريم في تحضيره للمباريات وأهميته في حياته الرياضية.

ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي الناطق بالعربية على منصة إكس، أمس السبت، جزءًا من مقابلة مع ديالو يصف فيها تأثير القرآن عليه.

أماد ديالو: القرآن يمنحني الحيوية

وقال الجناح الإيفواري الشاب:"قبل المباريات أحب الاستماع إلى القرآن الكريم، لأنه يمنحني الكثير من الطاقة، مضيفا "أستمع إلى القرآن بدلًا من الموسيقى".

نجم مانشستر يونايتد يكشف أهمية القرآن في حياته الرياضية

وخلال حديثه عن كيفية قضاء يومه، في مقطع كامل نشره حساب النادي الناطق بالإنجليزية، اليوم الأحد، أضاف ديالو:"عادةً أستيقظ مبكرًا، وأقوم ببعض التمارين البدنية في المنزل، وأؤدي الصلاة، ثم عندما أصل إلى هنا أتناول وجبة خفيفة".