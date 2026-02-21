مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

يخوض النصر مواجهة متوازنة ضد الحزم في الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على الهلال المتصدر، مع استغلال نشوة عودة كريستيانو رونالدو وتألقه مع الفريق، علما بأن الحزم لديه 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الهلال الذي يملك 53 نقطة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة list 2 of 2 رونالدو يستثمر الملايين في الذكاء الاصطناعي الصحي end of list

موعد مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي (دوري روشن)

تقام مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي لموسم 2025–2026 اليوم السبت 21 فبراير/شباط 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة، على ملعب الأول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي

يمكن مشاهدة مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تشكيلة النصر المتوفعة