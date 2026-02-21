ثأر نهائي 2024 يتجدد.. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي وأبرز الأرقام قبل صدام ربع نهائي دوري الأبطال

يتجدد الصراع الناري بين الأهلي المصري والترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة محتدمة بينهما.

الأهلي يطمح لتحقيق لقبه الـ13 والترجي يسعى للعودة للمنصة القارية للمرة الخامسة

ويبحث الأهلي المصري عن لقبه الثالث عشر في المسابقة وتعزيز رقمه القياسي، بعد أن توج بآخر ألقابه على حساب الترجي في نهائي 2024 إثر فوزه بمجموع مباراتي الدور النهائي (1-0).

في المقابل، ينشد الترجي العودة إلى منصة التتويج للمرة الخامسة في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي والترجي فى دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تُقام جولة الذهاب أحد يومي 13 و14 مارس/آذار المقبل في تونس، بعد أن حل الترجي ضمن أندية المستوى الثاني إلى جانب (نهضة بركان المغربي، الجيش الملكي المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي).

في المقابل، تُجرى لقاءات جولة الإياب أحد يومي 20 و21 مارس/آذار المقبل في القاهرة، بعد أن حل الأهلي ضمن فرق المستوى الأول إلى جانب أندية (بيراميدز المصري، الهلال السوداني، الملعب المالي).

وسيلتقي الفائز بمجموع المواجهتين (الأهلي ضد الترجي) مع المتأهل من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع الملعب المالي.

ومن المقرر أن تُقام مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي للبطولة أيام 10 و11 و12 أبريل/نيسان المقبل، في حين تُجرى مباراتا الإياب أيام 17 و18 و19 من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب بالدور النهائي، فسوف يُقام يوم 15 مايو/أيار المقبل، بينما تُجرى مباراة العودة في 24 من الشهر ذاته.

تاريخ مواجهات الأهلي المصري ضد الترجي التونسي

تعيد المواجهة القامة بين الأهلي المصري والترجي التونسي إلى الأذهان لقاءاتهما بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، والتي كان آخرها في نهائي نسخة المسابقة موسم 2023/2024، والتي حسمها الفريق الأحمر لمصلحته (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسبق أن لعب الأهلي المصري مع الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا أعوام 1990 تحت المسمى القديم (كأس الأندية الأفريقية لأبطال الدوري)، وكذلك أعوام 2001 و2007 و2010 و2011 و2012 و2017 و2018 و2021 و2023 بالإضافة إلى 2024.

لعب الفريقان 24 مباراة في دوري الأبطال، كانت الأفضلية خلالها للأهلي الذي حقق 11 فوزًا مقابل 4 انتصارات للترجي، بينما فرض التعادل نفسه على 9 لقاءات.

أحرز الأهلي المصري نادي القرن في أفريقيا 26 هدفًا مقابل 14 هدفًا لـ(شيخ الأندية التونسية).

الأهلي يتصدر مجموعته والترجي وصيفًا خلف الملعب المالي في ختام دور المجموعات

الأهلي المصري، البطل التاريخي للمسابقة بـ12 لقبًا، تربع على قمة ترتيب المجموعة الثانية، وصعد برفقته الجيش الملكي المغربي، المتوج بالبطولة عام 1985.

الترجي التونسي كان قد اكتفى بالوصافة في مرحلة دوري المجموعات بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف الملعب المالي متصدر قمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

بطولة أمم أفريقيا.. هل عطّلت موسم الأهلي وجاهزيته لمواجهة الترجي؟

يمر الفريقان بمرحلة غير مثالية، حيث يقدم الأهلي بقيادة المدرب الدنماركي ييس ثوروب أداءً متفاوتًا بين مباراة وأخرى، وهو أمر لا يرضي القاعدة الجماهيرية لفريق "نادي القرن في أفريقيا"، حيث تعرض المدير الفني إلى انتقادات قوية.

ويرى ثوروب أن فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافها المغرب وتوجت السنغال بلقبها "تسببت في التأثير على نتائج الفريق"، مؤكدًا أن الفريق تأثر أيضًا نتيجة غياب عدد من لاعبيه لأسباب متنوعة مثل محمود حسن (تريزيغيه) وأحمد سيد (زيزو)، فضلًا عن تراجع مستوى بعض العناصر.

المدير الفني للنادي الأهلي المصري أكد على صعوبة المواجهة المرتقبة ضد الترجي التونسي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن هدف فريقه هو الفوز والتأهل.

إقامة الإياب بالقاهرة يمنح الأهلي ميزة كبيرة ضد الترجي في دوري الأبطال

في هذا الصدد، أوضح ثوروب أن "إقامة مباراة الذهاب خارج مصر تعد نقطة مهمة، خاصة أن لقاء الإياب سيكون في القاهرة ووسط الجماهير، وهو ما يمثل أمرًا إيجابيًا في مشوار الفريق".

وشدد المدرب الدنماركي على أن "الفريق الذي يطمح للتتويج باللقب يجب ألا يخشى أي منافس"، مؤكدًا أن جميع الفرق المتأهلة تمتلك دوافع قوية.

تقارير: الترجي التونسي يتوصل إلى اتفاق مع باتريس بوميل لتدريب الفريق

في المقابل، سيشهد فريق "باب سويقة" تغييرًا فنيًا بعد إقالة ماهر الكنزاري، حيث تجري إدارة النادي مفاوضات مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي المهمة وإعادة الفريق إلى توهجه محليًا وقاريًا، بعد فترة نتائج لم تكن على قدر التطلعات.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، اليوم الجمعة، فإن الترجي توصل إلى اتفاق مع بوميل لتولي تدريب الفريق، بعد أن ذكرت صحيفة الصباح التونسية، أمس الخميس أن هناك خلافات بين الترجي وبوميل، تعطل إتمام التعاقد بين الطرفين.

وكان الفرنسي كريستيان براكوني قد أشرف على الفريق مؤقتًا في المواجهة الأخيرة بدور المجموعات، والتي فاز فيها على أتلتيكو دي لواندا الأنغولي ليضمن التأهل.

البحث عن التتويج الأفريقي

بدوره، أشار نجم الأهلي السابق عماد متعب، الذي شارك في مراسم القرعة، إلى أن "كل الفرق الثمانية أبطال وقادرون على تحقيق بطولة أفريقيا"، وتابع "المباراة صعبة للأهلي أمام الترجي، والفريق الأكثر هدوءًا سيكون المرشح للتأهل ومواصلة المنافسة".

وبينما يحاول الأهلي والترجي وصن داونز وبيراميدز والجيش الملكي الوقوف على منصة التتويج مجددًا في البطولة، فإن الأمل يراود أيضًا الهلال ونهضة بركان والملعب المالي للجلوس على عرش الكرة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية عام 2029، وكأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال) هذا العام.

قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن المواجهات التالية.