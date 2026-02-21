استراتيجية "ديكو" لثورة برشلونة.. التضحية بالكبار لضم رأس حربة وقلب دفاع

يضع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، اللمسات الأخيرة على استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الخطة التي تم رسم ملامحها بالاتفاق مع المدرب الألماني هانسي فليك، تعتمد بشكل أساسي على مبدأ "التضحية بالرواتب الضخمة" لتمويل صفقات نوعية تعيد "البلاوغرانا" إلى منصات التتويج.

استعادة التوازن المالي

يتمثل الهدف الأسمى لإدارة برشلونة في العودة للعمل بقاعدة (1:1)، والتي تتيح للنادي استثمار كل يورو يتم توفيره في التعاقدات الجديدة.

ولتحقيق ذلك، يرى ديكو ضرورة بيع لاعبين بأجور مرتفعة، وهو ما سيوفر السيولة اللازمة لتزويد فليك بـ "أسلحة كافية" للمنافسة في الموسم الجديد.

ليفاندوفسكي وتير شتيغن.. قرارات مؤلمة

تضع الخطة الأسماء الكبيرة في مهب الريح؛ حيث يبرز اسم روبرت ليفاندوفسكي كأول التحديات.

النادي يضع المهاجم البولندي أمام خيارين: إما قبول تخفيض حاد في راتبه أو الرحيل، وهو الخيار الأرجح حالياً بالنظر لتقدمه في السن.

كما تشمل القائمة حسم مستقبل الحارس تير شتيغن، الذي زادت إصابته الأخيرة من تعقيد موقفه، بالإضافة إلى أنسو فاتي. ويراهن النادي على أن الوفرة الناتجة عن رحيل هذا الثلاثي ستكون كافية لإتمام صفقات الصيف بسهولة.

أولويات الميركاتو: رأس حربة وقلب دفاع

رغم أن النية لا تتجه لتغيير قوام الفريق بالكامل، إلا أن "خطة ديكو" حددت هدفين رئيسيين لا غنى عنهما:

مهاجم صريح: لتعويض الفراغ المحتمل في الخط الأمامي.

لتعويض الفراغ المحتمل في الخط الأمامي. مدافع صلب: لتعزيز العمق الدفاعي للفريق.

أما فيما يخص مراكز الأظهرة، فإن الأولوية تظل "للمنتج المحلي" من الأكاديمية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام خيار جواو كانسيلو أو البحث عن فرص اقتصادية غير مكلفة في السوق الدولية.

مارس.. شهر الحسم

على الرغم من تجميد بعض المفاوضات مؤقتاً انتظاراً لنتائج الانتخابات، إلا أن المدير الرياضي أحرز تقدماً كبيراً خلف الكواليس.

ويضع ديكو شهر مارس/آذار موعداً نهائياً لإغلاق ملف التخطيط، حيث سيبدأ وكلاء اللاعبين المعنيين بالرحيل في البحث عن وجهات جديدة، تماشياً مع سعي النادي لتقليص فائض اللاعبين في بعض المراكز.