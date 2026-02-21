كيف تحول مبابي من مكروه إلى محبوب لجمهور البرازيل؟

تحولت صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكل لافت في البرازيل خلال الأيام الماضية، بعدما حظي بإشادة واسعة إثر دعمه العلني لزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور، على خلفية اتهامات بتعرض الأخير لإهانات عنصرية خلال مواجهة بنفيكا ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وأفادت تقارير إعلامية برازيلية أن مبابي أكد، في تصريحات لقناة تي إن تي البرازيلية عقب المباراة، صحة ما أدلى به فينيسيوس، مشددا على أنه شاهد وسمع ما حدث على أرض الملعب.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اعتقالات وأعمال شغب في ديربي لشبونة لكرة الصالات

اعتقالات وأعمال شغب في ديربي لشبونة لكرة الصالات list 2 of 2 روني يحدد البديل المثالي لغوارديولا في مانشستر سيتي end of list

كيف تحول مبابي إلي محبوب لجمهور البرازيل؟

واعتبرت إحدى صحفيات القناة -تاتيانا مانتوفاني- أن النجم الفرنسي "قال كل شيء بوضوح"، ما عزز مصداقية رواية اللاعب البرازيلي وجعل من الصعب التشكيك فيها.

وأضافت أنه خلال المقابلة، استخدم مبابي عبارات باللغة البرتغالية، في خطوة رآها متابعون إشارة تقارب مع الجماهير البرازيلية، قبل أن يجدد دعمه لفينيسيوس عبر رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد الصحفي غوستافو هوفمان، من شبكة "إي إس بي إن" البرازيلية، أن صورة مبابي في البرازيل لم تكن إيجابية في السابق بسبب الاعتقاد بوجود توتر في علاقته مع نيمار الذي زامله في باريس سان جيرمان الفرنسي، غير أن موقفه الأخير "غيّر هذه الصورة تماما"، مشيرا إلى أن الجماهير باتت تتحدث عنه "وكأنه لاعب برازيلي".

وأضاف هوفمان أن دعم مبابي كان مهما للغاية بالنسبة لفينيسيوس، موضحا أن وجود شاهد بحجم النجم الفرنسي إلى جانبه أحدث فارقا كبيرا في القضية، التي كانت لتبقى مجرد روايتين متعارضتين.

وفي السياق ذاته، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا بشأن الواقعة، فيما أعلن ريال مدريد أنه قدم جميع الأدلة المتوفرة لديه للجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات المحتملة.