هل يكرر كريستيانو رونالدو تجربة الصيام مع لاعبي النصر في 2026؟

مع حلول شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء الماضي (17 فبراير 2026)، اتجهت الأنظار مجدداً نحو نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو. فبعد التقارير التي كشفت عن محاولته الصيام في العام الماضي، يترقب الملايين معرفة ما إذا كان "الدون" سيشارك زملائه الصيام مجدداً لدعمهم وفهم قيم هذا الشهر الفضيل.

كواليس صيام رونالدو.. يومان لفهم شعور المسلمين

كشف شايع شراحيلي، لاعب النصر والفيصلي السابق، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بانخراط النجم البرتغالي في أجواء رمضان العام الماضي. وأوضح شراحيلي أن رونالدو، رغم أنه غير مسلم، أراد اختبار الالتزام بهذا الركن من أركان الإسلام بنفسه.

وصرح شراحيلي قائلاً: "حاول رونالدو الصيام مع اللاعبين المسلمين في النصر العام الماضي، حيث صام يومين ليعيش التجربة ذاتها ويفهم معنى الصيام بشكل أعمق". وتأتي هذه الخطوة لتعكس مدى اندماج رونالدو مع الثقافة السعودية وتقديره لزملائه في الفريق.

تحدي الصيام والاحتراف البدني

لا يعد الصيام وقتاً سهلاً للاعب كرة قدم بمواصفات رونالدو، الذي يتبع نظاماً غذائياً صارماً يتكون من 6 وجبات يومياً بمعدل 3200 سعرة حرارية. ويعتمد "الدون" في طعامه على المكونات العضوية والطبيعية مثل:

الأسماك والدجاج واللحم البقري.

البيض والأفوكادو والأرز الأسود.

زيت جوز الهند.

ورغم الإجهاد البدني الهائل والمباريات عالية الكثافة، يختار بعض النجوم العالميين من المسلمين مثل لامين جمال، روديغير، إبراهيم دياز، كريم بنزيمة، ومحمد صلاح الالتزام بالصيام كواجب ديني، بينما يشاركهم رونالدو "التجربة" كنوع من التضامن والبحث عن التجديد الداخلي.

رمضان 2026.. هل يكرر رونالدو التجربة؟

بدأ رمضان هذا العام في توقيت يتميز باعتدال الطقس، مما قد يشجع الرياضيين على خوض التجربة دون معاناة الحر الشديد. وحتى الآن، لم يتم التأكيد ما إذا كان رونالدو سيصوم أياماً محددة هذا الموسم أم سيكتفي بدعم زملائه معنوياً.