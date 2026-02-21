حوار مغربي بين الوداد وآسفي يشعل مواجهة ربع نهائي كأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن مواجهة مغربية خالصة بين الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي، حيث سيلتقي الفائز منهما في نصف النهائي مع الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومانييما يونيون الكونغولي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في ملعب المسيرة بمدينة آسفي يوم 15 مارس/آذار المقبل، فيما ستُجرى مباراة الإياب على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 22 مارس/آذار. وتعد هذه المواجهة الأبرز في الدور ربع النهائي، إذ تضمن للكرة المغربية مقعدا في نصف النهائي، وتعد بقمة كروية تليق بسمعة الأندية الوطنية في المنافسات القارية.

تصريحات المسؤولين والخبراء

أكد سعد الدريب، نائب رئيس نادي الوداد الرياضي، أن الفريق كان يتمنى مواجهة أولمبيك آسفي في نصف النهائي أو النهائي، وليس في ربع النهائي. وقال الدريب لقناة "أون سبورت":

"المباراة ستكون صعبة، فهي بين شقيقين من البلد نفسه. كنا نتمنى عدم مواجهة آسفي في ربع النهائي، بل في نصف النهائي أو النهائي، لكن قدر الله وما شاء فعل، وهذه هي كرة القدم. الجانب الإيجابي هو عدم وجود سفر أو إرهاق، وهو عامل مهم في المنافسات الإفريقية، أما الجانب السلبي فهو أن جميع الأوراق مكشوفة بين الفريقين".

من جانبه، رأى الدولي التونسي السابق راضي الجعايدي أن قرعة ربع النهائي لم تحمل مفاجآت كبيرة لكنها أفرزت مواجهات قوية، من بينها الديربي المغربي المرتقب بين أولمبيك آسفي والوداد الرياضي. وقال الجعايدي:

"هناك مواجهات ديربي، مثل لقاء أولمبيك آسفي والوداد الرياضي، مباراة كبيرة جدا في المغرب، وإن شاء الله سنشاهد مستوى كبيرا جدا فيها. نعرف أن فريق آسفي هذا الموسم ليس في أحسن حالاته في البطولة الاحترافية، ولكن في كأس الكونفدرالية وخاصة ربع النهائي، المباريات تُلعب على تفاصيل صغيرة".

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي في جميع المسابقات 44 مرة، سجل خلالها الوداد 23 فوزا مقابل 12 تعادلا و9 انتصارات للقرش المسفيوي.

على أرض الوداد: 22 مباراة، فاز الوداد في 16 وتعادلا الفريقان في 3، وفاز آسفي في 3 مباريات.

على أرض أولمبيك آسفي: 22 مباراة، فاز الوداد في 7 مباريات، وتعادلا 9 مرات، وفاز آسفي في 6 مباريات.

أبرز الأرقام والإحصائيات

أكبر فوز للوداد على أرضه: 4-1 (عدة مناسبات في الدوري المغربي).

أكبر فوز للوداد خارج ملعبه: 2-0 ضد آسفي موسم 2012-2013.

أكبر فوز لآسفي على أرضه: 2-0 على الوداد موسم 2014-2015.

أكبر فوز لآسفي خارج أرضه: 1-0 على الوداد في مواسم متعددة.

آخر مواجهة بين الفريقين

في الدوري المغربي لموسم 2025-2026، فاز الوداد على أولمبيك آسفي 2-1 على ملعب المسيرة بمدينة آسفي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

شكل الفريقين في آخر مباريات