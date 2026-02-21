يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لظهور استثنائي اليوم السبت في مواجهته ضد نادي "كومو"، حيث سيزيح الستار عن قميصه الرابع الجديد، وهو التصميم الذي أثار عاصفة من النقاش بين الجماهير فور الكشف عنه بالتعاون مع شركة "أديداس".

عبق التاريخ: العودة إلى العصر الذهبي

التصميم الذي جاء نتاج تعاون فني مع المصمم "جيامباولو سغورا"، لم يكن مجرد ابتكار عصري، بل هو رحلة لاستعادة ذكريات موسم 1996-1997 التاريخي؛ تلك الحقبة التي تزينت فيها قمصان "البيانكونيري" بلقب دوري أبطال أوروبا في روما، وتُوّجت بكأس الإنتركونتيننتال في طوكيو.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُعتمد فيها "الخطوط الأفقية" بشكل كامل، في محاكاة وفية لأطقم الفريق الاحتياطية قبل نحو ثلاثين عاماً.

تفاصيل تقنية وأرقام مثيرة

يتميز القميص الجديد بأكمامه الطويلة وأناقته الكلاسيكية، وقد طُرح في متجر النادي بسعر يبدأ من 160 يورو، مع إمكانية إضافة الرقع والأرقام باللون الأحمر الجريء، وهي الإضافة التي شكلت محور الجدل والانقسام بين مشجعين يرونها لمسة حنين (نوستالجيـا) رائعة، وآخرين يجدونها خروجاً عن تقاليد النادي الصارمة.

خارطة الأناقة لموسم 2026-2027

لم يتوقف شغف يوفنتوس بتكريم تاريخه عند هذا الحد، حيث كشفت التسريبات عن ملامح أطقم الموسم القادم التي تعزز هذا التوجه: