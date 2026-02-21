رياضة|الدوري الإنجليزي

فيلا وتشيلسي يهدران التقدم في البريميرليغ وميلنر يحطم رقما قياسيا

طموحات تشيلسي في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى تضررت بخسارته نقطتين أمام بيرنلي (رويترز)
Published On 21/2/2026
آخر تحديث: 23:12 (توقيت مكة)

تلقت آمال أستون فيلا الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم ⁠ضربة قوية بعد تعادله 1-1 على أرضه أمام ليدز يونايتد، فيما تضررت طموحات تشيلسي في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى عندما خسر نقطتين أمام بيرنلي المهدد بالهبوط اليوم ⁠السبت.

وبدا أن الركلة الحرة المذهلة لأنطون شتاخ في الدقيقة 31 والتي تجاوزت الحارس إميليانو مارتينيز ستمنح ليدز فوزا حاسما في فيلا بارك، لكن البديل تامي أبراهام عادل النتيجة في وقت متأخر.

وأدى التعادل إلى بقاء ⁠أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 27 مباراة، متأخرا بسبع نقاط عن المتصدر أرسنال الذي يواجه جاره اللندني توتنهام هوتسبير غدا الأحد.

ويمكن لمانشستر سيتي تقليص الفارق مع أرسنال إلى نقطتين في حال فوزه على نيوكاسل يونايتد لاحقا.

وقال أبراهام، الذي سجل هدفا من مسافة قريبة بعد تهيئة من إيزري كونسا "من ‌يدري ما قد يحدث؟ لسنا بعيدين عن أرسنال المتصدر. لسوء الحظ لم نحقق الفوز اليوم، لكن علينا فقط مواصلة الضغط".

ويحتل ليدز المركز 15 بعد أن تعرض لهزيمتين فقط في آخر 14 مباراة له في الدوري، متقدما بسبع نقاط على وست هام يونايتد صاحب المركز 18 والذي يستضيف بورنموث.

ميلنر (يسار) يتحدث مع منافسه بعد المباراة (الفرنسية)

تشيلسي يهدر الفوز

وتقدم تشيلسي على مانشستر يونايتد نحو المركز الرابع بفارق الأهداف، لكنه خسر نقطتين للجولة الثانية على التوالي بعد تعادله 1-1 مع بيرنلي في ستامفورد بريدج.

وضع جواو بيدرو تشيلسي في المقدمة، لكن تقلص ⁠عدد أصحاب الأرض إلى 10 لاعبين عندما تلقى ويسلي فوفانا بطاقة صفراء ⁠ثانية، وتعادل بيرنلي في الوقت بدل الضائع عن طريق زيان فليمنج.

وتلقى تشيلسي ست بطاقات حمراء هذا الموسم، وهو أعلى رقم في الدوري، وخسر 19 نقطة هذا الموسم رغم تقدمه في نتيجة تلك المباريات التي خسر فيها النقاط، ولم يتجاوزه سوى وست هام ⁠بخسارة نقاط أكثر.

وقال ليام روسنير الذي حل محل إنزو ماريسكا في تدريب تشيلسي "لن أتحدث أبدا عن أي شيء حدث قبل وصولي. بالنسبة ⁠لي، أهدرنا فرصا كثيرة لحصد النقاط في مباراتين. ما نقدمه ليس ⁠كافيا".

وحطم جيمس ميلنر، لاعب برايتون آند هوف ألبيون، الرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في فوز فريقه 2-صفر على برنتفورد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 40 عاما، والذي لعب سابقا لمانشستر سيتي وليفربول، في مباراته رقم 654 ليتجاوز بذلك رقم غاريث ‌باري.

وقال ميلنر، الذي خاض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في سن 16 عاما مع ليدز يونايتد عام 2002 "سيكون من الجيد التوقف عن الحديث عن ذلك!".

وأضاف "سيكون من الجيد أن نكف ‌عن ‌الحديث عن هذا الأمر، خاصة وأن الفوز اليوم كان مهما للغاية. تجاوز هذا الرقم هو إنجاز كبير. تحدث كثيرون حول هذا الموضوع، لكن من يعرفني يعلم أن كل ما يهمني هو الفريق".

المصدر: الفرنسية

