بالفيديو.. لاعبان يتشاركان في أغرب هدف من مسافة 70 مترا

WELLINGTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 21: Jake Girdwood-Reich of Auckland FC celebrates with teammates after scoring a goal during the round 18 A-League Men match between Wellington Phoenix and Auckland FC at Sky Stadium, on February 21, 2026, in Wellington, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)
لاعب أوكلاند إف سي، جيك غيردوود-رايش يحتفل بهدفه في مرمى ويلينغتون فينيكس في الدوري الأسترالي (غيتي إيميجز)
Published On 21/2/2026

سجل لاعب أوكلاند إف سي، جيك غيردوود-رايش هدفا يعد من بين الأغرب في تاريخ الدوري الأسترالي، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام ويلينغتون فينيكس ضمن الجولة الـ18 من المسابقة.

وجاء الهدف بطريقة غير متوقعة، فعند الدقيقة 23 من الشوط الأول، أطلق غيردوود-رايش كرة طويلة من قرب منطقة جزائه بدت في طريقها إلى أن تكون مجرد تشتيت دفاعي.

لكن الكرة المبعدة ارتفعت عاليا وقطعت ثلاثة أرباع الملعب بينما حاول حارس ويلينغتون فينيكس إبعاد الكرة برأسه، إلا أنها انحرفت بطريقة غير محسوبة وارتطمت به لتتابع طريقها إلى داخل الشباك، وسط ذهول اللاعبين والجماهير في الملعب.

واحتفل لاعب أوكلاند إف سي بالهدف الذي سجل من مسافة تقرب من 70 مترا مع زملائه، في لقطة وثقت واحدة من أكثر اللحظات غرابة في منافسات الموسم الحالي.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

