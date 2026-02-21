بالفيديو.. لاعبان يتشاركان في أغرب هدف من مسافة 70 مترا

سجل لاعب أوكلاند إف سي، جيك غيردوود-رايش هدفا يعد من بين الأغرب في تاريخ الدوري الأسترالي، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام ويلينغتون فينيكس ضمن الجولة الـ18 من المسابقة.

وجاء الهدف بطريقة غير متوقعة، فعند الدقيقة 23 من الشوط الأول، أطلق غيردوود-رايش كرة طويلة من قرب منطقة جزائه بدت في طريقها إلى أن تكون مجرد تشتيت دفاعي.

لكن الكرة المبعدة ارتفعت عاليا وقطعت ثلاثة أرباع الملعب بينما حاول حارس ويلينغتون فينيكس إبعاد الكرة برأسه، إلا أنها انحرفت بطريقة غير محسوبة وارتطمت به لتتابع طريقها إلى داخل الشباك، وسط ذهول اللاعبين والجماهير في الملعب.

واحتفل لاعب أوكلاند إف سي بالهدف الذي سجل من مسافة تقرب من 70 مترا مع زملائه، في لقطة وثقت واحدة من أكثر اللحظات غرابة في منافسات الموسم الحالي.