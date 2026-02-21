زيدان مدربا لمنتخب فرنسا.. اتفاق ينهي سنوات الانتظار

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان من تحقيق حلمه المؤجل بالعودة إلى عالم التدريب من الباب الكبير، وذلك عبر بوابة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم.

زيدان يدرب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026

ووفقاً لما أورده الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين زيدان والاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتولي القيادة الفنية لمنتخب "الديوك" خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

وأوضح رومانو عبر قناته الرسمية أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور انتهاء منافسات كأس العالم المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال رومانو "الوضع بات واضحاً؛ هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين، لكن لن يتم الإعلان عن أي شيء رسمياً احتراماً لمهمة ديشامب الحالية في المونديال، حيث ينصب التركيز بالكامل الآن على البطولة".

المدرب المناسب في المكان المنتظر

يأتي هذا النبأ لينهي فترة غياب "زيزو" عن الملاعب التي امتدت منذ رحيله عن ريال مدريد في يونيو/حزيران 2021.

ويُنظر إلى زيدان باعتباره الوريث الشرعي لقيادة المنتخب، ليس فقط لنجاحاته التدريبية المبهرة (بتحقيقه 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا)، بل لكونه الرمز التاريخي الذي قاد فرنسا كلاعب لمنصات التتويج في 1998 و2000.

نهاية غياب زيدان

لطالما ارتبط اسم ابن مرسيليا بتدريب المنتخب الوطني، ومع اقتراب موعد كأس العالم، تبدو الأجواء مهيأة لانتقال تاريخي في القيادة الفنية الفرنسية، بانتظار الإعلان الرسمي الذي قد يغير خريطة الكرة الأوروبية بعد الصيف.

بهذا القرار، يغلق زيدان الباب أمام العروض الأوروبية التي طاردته في السنوات الأخيرة، مفضلاً قيادة مشروع "الديوك" الجديد في مرحلة ما بعد ديشامب.