روني يحدد البديل المثالي لغوارديولا في مانشستر سيتي

قال النجم الإنجليزي السابق واين روني إنه يتمنى استمرار المدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي، لما يمثله من قيمة فنية مضافة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه في حال رحيله، فإن الخيار الأنسب للنادي سيكون التعاقد مع البلجيكي فينسنت كومباني الذي يشرف حاليا على العارضة الفنية لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح روني أن كومباني، الذي يتولى حاليا تدريب بايرن ميونيخ، يعرف جيدا أجواء مانشستر سيتي وثقافة النادي، في إشارة إلى مسيرته الطويلة كلاعب بقميص "السيتيزن"، حيث خاض 360 مباراة وقاد الفريق إلى أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز. واعتبر أن المدرب البلجيكي تأثر بأسلوب غوارديولا واستفاد كثيرا من العمل تحت قيادته.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مدرب مانشستر يونايتد يعلق على هجوم مالك النادي على المهاجرين

مدرب مانشستر يونايتد يعلق على هجوم مالك النادي على المهاجرين list 2 of 2 سياسي سويدي يسخر من توتنهام خلال جلسة برلمانية end of list

كما أضاف روني أن غوارديولا، إذا قرر مغادرة النادي، قد يكون له دور في اختيار من يخلفه، مشددا على أن المدرب الإسباني يحرص دائما على ترك الفريق في أفضل وضع ممكن.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مانشستر سيتي بشأن هذه التكهنات، في وقت يستمر فيه الغموض حول مستقبل مدربه مع اقتراب نهاية الموسم.

ويشرف كومباني منذ 2024 على العارضة الفنية لبايرن ميونيخ وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا) لموسم 2024–2025 وكأس السوبر الألماني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، مدد نادي بايرن ميونخ عقد كومباني ليستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2029، وذلك بعد نجاحاته المبكرة مع الفريق.