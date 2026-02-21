رياضة|بطولات أوروبية

قرار استثنائي من فينورد الهولندي للاعبيه المسلمين في رمضان

epa12688328 Feyenoord Rotterdam coach Robin van Persie holds a press conference in Seville, South Spain, 28 January 2026, ahead the UEFA Europa League match against Real Betis on 29 January 2026. EPA/Jose Manuel Vidal
روبين فان بيرسي مدرب فينورد روتردام الهولندي (الأوروبية)
Published On 21/2/2026

حفظ

كشف المدرب الهولندي روبن فان بيرسي عن طريقة تعامل نادي فينورد مع اللاعبين المسلمين خلال رمضان المبارك.

وأظهر مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب أمس الجمعة رد فان بيرسي على سؤال أحد الصحفيين حول كيفية إدارة الفريق لمواعيد التدريب بالنسبة للاعبين الصائمين.

وقال نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق: "نسمح للاعبين الصائمين بالقدوم إلى النادي في وقت متأخر".

وأضاف: "نسعى لمراعاة ظروفهم أثناء أوقات التدريب، ونبحث دائما عن طرق تساعدهم وتخفف عنهم صعوبة الصيام. فبالطبع ليس من السهل الصيام طوال اليوم، ونحن نتفهم ذلك تماما".

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان