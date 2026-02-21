قرار استثنائي من فينورد الهولندي للاعبيه المسلمين في رمضان

كشف المدرب الهولندي روبن فان بيرسي عن طريقة تعامل نادي فينورد مع اللاعبين المسلمين خلال رمضان المبارك.

وأظهر مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب أمس الجمعة رد فان بيرسي على سؤال أحد الصحفيين حول كيفية إدارة الفريق لمواعيد التدريب بالنسبة للاعبين الصائمين.

وقال نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق: "نسمح للاعبين الصائمين بالقدوم إلى النادي في وقت متأخر".

وأضاف: "نسعى لمراعاة ظروفهم أثناء أوقات التدريب، ونبحث دائما عن طرق تساعدهم وتخفف عنهم صعوبة الصيام. فبالطبع ليس من السهل الصيام طوال اليوم، ونحن نتفهم ذلك تماما".