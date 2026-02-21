تقارير إيطالية: ترمب يلغي زيارته لميلانو لحضور نهائي الهوكي و ختام الأولمبياد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يتوجه إلى مدينة ميلانو لحضور نهائي منافسات هوكي الرجال بين الولايات المتحدة وكندا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، خلافاً للتوقعات التي سادت مؤخراً.

تفاصيل إلغاء زيارة ترمب والتقارير الرسمية

أكدت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن القنصل الأمريكي في ميلانو أبلغ السلطات رسمياً بإلغاء الزيارة المقررة غداً الأحد. وكان من المفترض أن يتضمن برنامج الزيارة:

متابعة المباراة النهائية لمنتخب بلاده في الهوكي.

المشاركة في حفل ختام الأولمبياد الشتوي مساء الأحد في مدينة فيرونا.

الموقف الأمني في ميلانو

على الرغم من إلغاء الزيارة، أشارت التقارير إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها سلطات الأمن الداخلي الإيطالية مطلع هذا الأسبوع ستظل قائمة كما هي. ويأتي هذا القرار كخطوة احترازية تحسباً لأي "تغيير مفاجئ" أو ترتيبات طارئة قد تحدث في اللحظات الأخيرة.

وكانت الأنباء قد تزايدت خلال الأيام الماضية حول رغبة ترمب في دعم المنتخب الأمريكي ميدانياً، إلا أن هذه الخطط ظلت في إطار "التكهنات الإعلامية" ولم تحظَ بتأكيد رسمي من البيت الأبيض أو أي مسؤول أمريكي طوال الفترة الماضية، لينتهي الجدل اليوم بإعلان القنصلية إلغاء الرحلة.