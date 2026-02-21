تعيين الحكم "الجزار" مجددا يعيد التوتر إلى مباريات ريال مدريد

يعرف مشجعو ريال مدريد الحكم الإسباني أليخاندرو غونزاليس جيدا، بعدما أدار المواجهة التي خسر فيها الفريق الملكي على أرضه أمام سيلتا فيغو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الخسارة التي منحت سيلتا أول فوز له على ملعب سانتياغو برنابيو منذ 19 عاما.

وتعود أسباب الجدل إلى قرارات تحكيمية أثارت غضب المدريديين، إذ أشهر غونزاليس 3 بطاقات حمراء في تلك المباراة، بطرد كل من فران غارسيا وألفارو كاريراس من أرض الملعب، إضافة إلى طرد إندريك من دكة البدلاء.

وتعرّض الحكم عقب اللقاء لانتقادات حادة من صحف إسبانية مقربة من ريال مدريد، وصفت أداءه بأنه "مهزلة" و"فضيحة"، وذهب بعضها إلى تشبيهه بـ"تحكيم من مستشفى الأمراض العقلية".

ولم يقتصر الغضب على البطاقات الحمراء، بل شمل الصفراء أيضا، بعدما أشهر الحكم 6 بطاقات صفراء ضد لاعبي ريال مدريد مقابل 6 أخطاء فقط، مما فجّر استياء الجماهير.

كما اتُّهم غونزاليس بالتساهل مع سيلتا فيغو، خاصة بعد إصابة جود بيلينغهام بنزيف في الوجه إثر التحام مع أحد لاعبي الفريق الضيف دون عقوبة رادعة.

"الجزار"

ومع انتشار الخبر، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات متباينة رصد برنامج "شبكات" على شاشة الجزيرة جانبا منها في حلقة (2026/2/21). ورأى هيثم أن الجدل مبالغ فيه، معتبرا أن قرارات الحكم كانت صحيحة من الناحية القانونية، وقال:

"البطاقات كانت مستحقة والحكم كان معه حق بكل موضوعية.. اللي انتقده وقتها ما عندهم علم بقوانين اللعبة؟". بواسطة هيثم

من جانبها، طرحت ريا تساؤلا حول خلفيات الاعتراضات الحالية، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون تهيئة مسبقة لتبرير نتيجة محتملة، وكتبت:

"سؤال: المدريديين ناويين يحتجو اليوم على خسارتهم المرتقبة ضد أوساسونا فقاعدين يدورون حجة ومبرر يعني؟". بواسطة ريا

أما أمين، فاختار السخرية من الجدل الدائر، ملمحا إلى تضييق محتمل على الحكم، وقال:

"راح يحكم بدون كروت الإنذار.. لا تخافوا مقصقصين له أوراق لعبة بس حق الأونو». بواسطة أمين

وفي تعليق آخر، عبّر محمد عن اقتناعه بأن هوية بطل الدوري محسومة، معتبرا أن الاعتراضات التحكيمية جزء من صراع أوسع داخل المنافسة، وكتب:

"والله يجيبون الي يجيبونه.. الدوري ما يطلع من مدريد.. واضح إن لجنة التحكيم منزعجة من سلسلة انتصارات ريال مدريد المتتالية". بواسطة محمد

وبدوره، استعاد ليث واقعة الطرد التي أثارت جدلا كبيرا، معتبرا أن سمعة الحكم جاءت نتيجة مواقفه الصارمة، وقال:

"ذا الى طرد كاريراس عشانه قال إنت سيئ للغاية ؟ ما سموه جزار غير إنه صدق جزار". بواسطة ليث

صرامة تحكيمية

ويُلقّب غونزاليس بين جماهير ريال مدريد «الجزار»، نظرا لصرامته التحكيمية، إذ تُظهر الأرقام أنه من أكثر حكام الدوري الإسباني توزيعا للبطاقات، بعدما أشهر خلال 31 مباراة أدارها 131 بطاقة صفراء و16 بطاقة حمراء، مما يجعل حضوره في مواجهة اليوم محط أنظار وترقب واسع.

وعلى الرغم من الانتقادات، أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني دعمه الكامل لغونزاليس، قائلا "نحن راضون عن أدائه التحكيمي، وسيكون قادرا على إدارة مباريات ريال مدريد مرة أخرى".

وبالفعل، أعلن الاتحاد الإسباني تعيين غونزاليس حَكمًا لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهو ما أعاد إشعال الجدل بشأن أدائه المتوقع.