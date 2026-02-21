وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسالة مدح "غريبة" إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أن أمريكا تحتاجه، وذلك قبل أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقررة يونيو/حزيران المقبل بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ترمب يوجه رسالة لرونالدو مستعينا بالذكاء الاصطناعي

وقال ترمب في مقطع فيديو نشره على منصة "تيك توك" ليلة أمس الجمعة، مخاطبا رونالدو: "أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أميركا، انطلق الآن، نحتاجك سريعا"، وأرفقه بمشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي تجمع بينه وبين قائد نادي النصر السعودي وهم يلعبون بالكرة.

وعنون ترمب الفيديو بعبارة "رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر".

وحظي الفيديو بقرابة مليون مشاهدة وتداول واسع على المنصات دون فهم ما يقصده الرئيس الأمريكي من رسالته وعنوانها الغريب، حيث فسر البعض الرسالة بأنها دعوة لرونالدو للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، فيما رأى آخرون أنها دعوة لقائد منتخب البرتغال للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأظهرت صورا سابقة لقاء جمع بين رونالدو وترمب، عندما حضر البرتغالي مأدبة عشاء رسمية أقيمت في البيت الأبيض يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي تزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة.