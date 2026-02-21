رياضة|الدوري الألماني|ألمانيا

هل ينجح ثلاثي بايرن ميونيخ في كسر أسطورة "أم أس أن"؟

كومبو بين ثلاثي برشلونة msn messi suarez and Neymar وثلاثي بايرن ميونيخ luis diaz harry kane and olise MUNICH, GERMANY - AUGUST 22: Harry Kane of FC Bayern Muenchen celebrates with Michael Olise of FC Bayern Muenchen and Luis Diaz of FC Bayern Muenchenafter scoring his team`s fourth goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Christina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images) ++++ BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 28: Neymar (C) of FC Barcelona celebrates with his teammates Luis Suarez (L) and Lionel Messi of FC Barcelonaa after scoring his team's third goal of FC Barcelonaduring the La Liga match between FC Barcelona and Real Sociedad de Futbol at Camp Nou on November 28, 2015 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
ثلاثي خط هجوم بايرن ميونيخ دياز، أوليس وكين يعيد أمجاد "أم أس أن" ميسي، سواريز ونيمار (غيتي)
بلغ مجموع المساهمة التهديفية هذا الموسم لثلاثي بايرن ميونيخ لويس دياز وهاري كين ومايكل أوليس 115 مساهمة حتى منتصف فبراير/شباط، ليصبح ثالث أكثر ثلاثي إنتاجا في هذه المرحلة من الموسم ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، خلف ثلاثيتي برشلونة التاريخيتين.

مطاردة أرقام "أم أس أن"

ولا يتفوق على ثلاثي بايرن في هذه المرحلة سوى ثلاثيتي برشلونة: الأولى ثلاثية ليونيل ميسي ودافيد فيا وبيدرو رودريغيز التي سجلت 117 مساهمة، بينما الرقم الأعلى كان من نصيب ثلاثية "أم أس أن" المكونة من ميسي ولويس سواريز ونيمار، والتي بلغت 122 مساهمة في منتصف موسم 2015-2016، أي بفارق 7 مساهمات فقط عن الثلاثي البافاري الحالي.

BARCELONA, SPAIN - MAY 06: Lionel Messi of FC Barcelona celebrates with Neymar and Luis Suarez after scoring his team's 3rd goal from the penalty spot during of the La Liga match between FC Barcelona and Villarreal CF at Camp Nou stadium on May 6, 2017 in Barcelona, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
شكل الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز خط هجوم مرعب لكل الدفاعات في أوروبا (غيتي)

ولتحطيم الرقم الإجمالي لتلك الثلاثية التاريخية بنهاية الموسم، سيحتاج ثلاثي بايرن إلى إضافة 83 مساهمة أخرى، وهو تحدٍ كبير، لكنه يبدو ممكنا بالنظر إلى المعدلات الحالية.

بناء تدريجي وثلاثية متكاملة

ولم يتشكل هذا الثلاثي بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة مشروع تدريجي على مدار ثلاثة مواسم. ففي موسم 2023-2024 انضم هاري كين قادما من توتنهام ليقود الخط الأمامي، ثم تعاقد النادي مع أوليس من كريستال بالاس في الموسم التالي، قبل أن يكتمل العقد بوصول دياز من ليفربول في موسم 2025-2026.

وتتوزع الأدوار بوضوح: كين هداف صريح، أوليس صانع لعب مبدع، ودياز عنصر الحسم والاختراق. ثلاثية متكاملة تجعل بايرن لا يهيمن محليا فحسب، بل يطمح لكتابة اسمه إلى جانب أعظم ثلاثيات كرة القدم الحديثة.

