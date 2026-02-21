هل ينجح ثلاثي بايرن ميونيخ في كسر أسطورة "أم أس أن"؟

بلغ مجموع المساهمة التهديفية هذا الموسم لثلاثي بايرن ميونيخ لويس دياز وهاري كين ومايكل أوليس 115 مساهمة حتى منتصف فبراير/شباط، ليصبح ثالث أكثر ثلاثي إنتاجا في هذه المرحلة من الموسم ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، خلف ثلاثيتي برشلونة التاريخيتين.

مطاردة أرقام "أم أس أن"

ولا يتفوق على ثلاثي بايرن في هذه المرحلة سوى ثلاثيتي برشلونة: الأولى ثلاثية ليونيل ميسي ودافيد فيا وبيدرو رودريغيز التي سجلت 117 مساهمة، بينما الرقم الأعلى كان من نصيب ثلاثية "أم أس أن" المكونة من ميسي ولويس سواريز ونيمار، والتي بلغت 122 مساهمة في منتصف موسم 2015-2016، أي بفارق 7 مساهمات فقط عن الثلاثي البافاري الحالي.

ولتحطيم الرقم الإجمالي لتلك الثلاثية التاريخية بنهاية الموسم، سيحتاج ثلاثي بايرن إلى إضافة 83 مساهمة أخرى، وهو تحدٍ كبير، لكنه يبدو ممكنا بالنظر إلى المعدلات الحالية.

بناء تدريجي وثلاثية متكاملة

ولم يتشكل هذا الثلاثي بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة مشروع تدريجي على مدار ثلاثة مواسم. ففي موسم 2023-2024 انضم هاري كين قادما من توتنهام ليقود الخط الأمامي، ثم تعاقد النادي مع أوليس من كريستال بالاس في الموسم التالي، قبل أن يكتمل العقد بوصول دياز من ليفربول في موسم 2025-2026.

وتتوزع الأدوار بوضوح: كين هداف صريح، أوليس صانع لعب مبدع، ودياز عنصر الحسم والاختراق. ثلاثية متكاملة تجعل بايرن لا يهيمن محليا فحسب، بل يطمح لكتابة اسمه إلى جانب أعظم ثلاثيات كرة القدم الحديثة.