الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

ستكون مباراة الهلال مع ضيفه الاتحاد على ملعب المملكة آرينا بالرياض، هي الأبرز في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقام المواجهة المرتقبة، اليوم السبت، حيث يسعى الهلال المتصدر برصيد 53 نقاط للحفاظ على قمة الترتيب، خاصة في ظل ملاحقة شرسة من النصر الوصيف (52) والأهلي الثالث (50)، وذلك على حساب الاتحاد حامل اللقب الذي يمر بموسم محبط لاسيما على صعيد الدوري تحديدا.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي (دوري روشن)

تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي لموسم 2025–2026 اليوم السبت 21 فبراير/شباط 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة (22:00) العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، (21:00) التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلتان المتوقعتان

الهلال

ياسين بونو، ناصر الدوسري، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي، عبدالله الخيبري، روبن نيفيز، مالكوم أوليفيرا، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، كريم بنزيما.

الاتحاد