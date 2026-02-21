شاهد.. تطبيق القانون الجديد لركلات الجزاء في مباراة بالدوري الإسباني

شهدت مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم، تطبيق القانون الجديد لركلات الجزاء، من خلال إعادة الركلة إذا لمس اللاعب المنفذ الكرة مرتين عند التسديد ودخلت المرمى.

وأظهر مقطع فيديو شاركته قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية عبر إكس، اليوم السبت، لحظة تنفيذ المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا ركلة جزاء لصالح فريقه إلتشي في الدقيقة 68، حيث لمس سيلفا الكرة مرتين قبل أن يسجل الهدف ليأمر الحكم بإلغائه وإعادة تنفيذ الركلة مرة أخرى.

وأعاد المهاجم البرتغالي تنفيذ ضربة الجزاء ونجح في إدخال الكرة الشباك حتى في المرة الثانية، ليعادل فريقه النتيجة بعد أن كان متأخرا بهدف دون مقابل.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن وضع قواعد كرة القدم، قد أعلن في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أنه إذا لمس أحد اللاعبين الكرة مرتين عن غير قصد أثناء تنفيذ ركلة جزاء ونجح في التسجيل، فيجب السماح له بإعادة الركلة، وذلك إثر الحادثة الشهيرة التي شهدتها مباراة ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

ولم يحافظ إلتشي على النتيجة، إذ تحصل بيلباو على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، نجح المهاجم غوركا غوروزيتا في تسجيلها لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيك بيلباو 2-1، ويعزز مكانه في المركز الثامن بترتيب الليغا.