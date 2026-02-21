الدوري الإيطالي.. كومو يزيد محن يوفنتوس (بالفيديو)

عمَّق كومو جراح مضيفه يوفنتوس عندما تغلب عليه 2-0 السبت على ملعب "أليانتس ستاديوم" في تورينو في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبكر كومو بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة الحادية عشرة عبر مدافعه الكوسوفي مرجيم فويفودا إثر تمريرة من المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس، وعزز لاعب الوسط الفرنسي ماكسنس كاكريه التقدم بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني إثر تمريرة من مواطنه لوكاس دا كونيا (61).

وهي الخسارة الثانية تواليا ليوفنتوس في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز محليا والرابعة في المباريات الخمس في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام مضيفيه أتالانتا (0-3) في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية وغلطة سراي التركي 2-5 في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر يوفنتوس مهمة صعبة الأربعاء المقبل على ملعبه أمام الفريق التركي في إياب الملحق في سعيه إلى بلوغ ثمن النهائي.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 46 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام كومو الذي استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادلين وخسارة فحقق انتصاره الثاني عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 45 نقطة.

ويلعب لاحقا ليتشي مع إنتر، وكالياري مع لاتسيو.

وتستكمل الجولة الأحد بلقاءات جنوى مع تورينو، وأتالانتا مع نابولي، وميلان مع بارما، وروما مع كريمونيزي، على أن تختتم الاثنين بمباراتي فيورنتينا مع بيزا، وبولونيا مع أودينيزي.