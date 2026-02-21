الترجي يستعيد صدارة الدوري التونسي ويعلن "خبير أفريقيا" مدربا جديدا

عاش نادي الترجي الرياضي التونسي يوماً حافلاً بالتحولات الكبرى، حيث نجح "شيخ الأندية التونسية" في العودة إلى قمة ترتيب الدوري المحلي بفوزه على الملعب التونسي، بالتزامن مع إعلان الإدارة رسمياً عن هوية الربان الجديد الذي سيقود السفينة الصفراء والحمراء خلفاً لماهر الكنزاري.

بوميل مدرباً للترجي.. خبير أفريقيا يقود "المكشخة"

أعلن نادي الترجي عبر منصاته الرسمية عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل (47 عاماً) وطاقمه الفني بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ويأتي التعاقد مع بوميل لامتلاكه خبرة واسعة في القارة السمراء، حيث سبق له تدريب منتخبات ساحل العاج وزامبيا وأنغولا، بالإضافة إلى كونه المساعد التاريخي لهيرفي رينار، ونجاحه الأخير في قيادة مولودية الجزائر للتتويج بالدوري.

وتأتي هذه الخطوة لترتيب الأوراق بعد إقالة ماهر الكنزاري على خلفية النتائج المتواضعة، والتي كان آخرها الخسارة أمام ستاد مالي في دوري أبطال أفريقيا.

الميدان ينصف الترجي.. فوز ثمين واستعادة للصدارة

وعلى أرض الملعب، حقق الترجي فوزاً مستحقاً على ضيفه الملعب التونسي بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة 20. وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب حسام تقا في الدقيقة 21 بعد عرضية متقنة من محمد دراغر.

أبرز ملامح مباراة الترجي ضد الملعب التونسي

هجوم كاسح: حرمت العارضة والقائم كلاً من جاك ديارا ويان ساس من مضاعفة النتيجة.

تألق حراس المرمى: لولا براعة نور الدين الفرحاتي، حارس الملعب التونسي، لخرج الترجي بنتيجة أثقل، خاصة بعد تصديه لتسديدة فلوريان دانهو القوية.

السيطرة: فرض الترجي أسلوبه طوال الشوط الأول وسط محاولات خجولة من المنافس للعودة في النتيجة.

جدول ترتيب الدوري التونسي المشتعل

بهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة من 20 مباراة، لينتزع الصدارة من جاره النادي الإفريقي (45 نقطة من 21 مباراة)، فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 41 نقطة في المركز الثالث، مما يجعل صراع اللقب في الدوري التونسي يشتعل من جديد.