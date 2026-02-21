رياضة|بطولات عربية

بالفيديو.. مدافع الأهلي دميرال يقطع عهدا لأطفال من ذوي الإعاقة

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JANUARY 2: Merih Demiral of Al Ahli celebrates after scoring the third goal during the Saudi Pro League match between Al Ahli and Al Nassr at Alinma Stadium on January 2, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
مريح دميرال قلب دفاع الأهلي السعودي (غيتي إيميجز)
Published On 21/2/2026

زار مدافع النادي الأهلي السعودي التركي مريح دميرال أطفالا من ذوي الإعاقة لإدخال البهجة على قلوبهم في ثالث أيام رمضان المبارك بالسعودية.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أمس الجمعة مقطع فيديو وصورا من زيارة دميرال للأطفال معلقا عليها: "ضحكتهم هي المكسب الأغلى، هدايا دميرال لأبطالنا الصغار في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة"، وأضاف في تعليق آخر عن لاعبه: "القدوة في الميدان.. والإنسانية في كل مكان".

بدوره، شارك دميرال فيديو عبر حسابه في منصة "إكس"، وعبر فيه عن سعادته بالزيارة بالقول: "لقد قضينا وقتا رائعا معا، وشعرت بحق بفيض من الحب الصادق والعفوي. شكرا لكم على هذا الاستقبال الدافئ".

وأظهرت المشاهد تفاعل الأطفال الكبير مع اللاعب التركي، وهرعوا إليه لتحيته واحتضانه، وقدم لهم هدايا تذكارية من النادي، معربا عن تأثره بهذه الزيارة وأكد أنها ستتكرر كل عام إذا بقي في السعودية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

