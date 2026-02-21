بالفيديو.. مدافع الأهلي دميرال يقطع عهدا لأطفال من ذوي الإعاقة

زار مدافع النادي الأهلي السعودي التركي مريح دميرال أطفالا من ذوي الإعاقة لإدخال البهجة على قلوبهم في ثالث أيام رمضان المبارك بالسعودية.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أمس الجمعة مقطع فيديو وصورا من زيارة دميرال للأطفال معلقا عليها: "ضحكتهم هي المكسب الأغلى، هدايا دميرال لأبطالنا الصغار في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة"، وأضاف في تعليق آخر عن لاعبه: "القدوة في الميدان.. والإنسانية في كل مكان".

بدوره، شارك دميرال فيديو عبر حسابه في منصة "إكس"، وعبر فيه عن سعادته بالزيارة بالقول: "لقد قضينا وقتا رائعا معا، وشعرت بحق بفيض من الحب الصادق والعفوي. شكرا لكم على هذا الاستقبال الدافئ".

وأظهرت المشاهد تفاعل الأطفال الكبير مع اللاعب التركي، وهرعوا إليه لتحيته واحتضانه، وقدم لهم هدايا تذكارية من النادي، معربا عن تأثره بهذه الزيارة وأكد أنها ستتكرر كل عام إذا بقي في السعودية.