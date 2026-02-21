الأردن يستضيف دورة ودية رباعية استعدادا لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن إقامة دورة رباعية دولية ودية، أواخر شهر مارس/أذار المقبل في عمان، بمشاركة منتخب الأردن إلى جانب إيران ونيجيريا وكوستاريكا، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الأردن يستضيف دورة رباعية دولية استعدادا للمونديال

وبحسب برنامج الدورة، تُقام في اليوم الأول مباراتان، حيث يلتقي الأردن مع كوستاريكا في المباراة الأولى في 27 مارس على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان، وفي نفس اليوم تواجه إيران نيجيريا على ملعب عمان الدولي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نيمار يتحدث للمرة الأولى عن الاعتزال ويحدد الموعد

نيمار يتحدث للمرة الأولى عن الاعتزال ويحدد الموعد list 2 of 2 إنفانتينو يتوقع حضورا قياسيا للجماهير في كأس العالم 2026 end of list

مواجهات نارية تنتظر الأردن في دورة ودية بمشاركة كوستاريكا ونيجيريا استعدادًا للمونديال

وفي 31 من الشهر ذاته، تلعب الأردن مع نيجيريا على ملعب عمان الدولي، وإيران مع كوستاريكا على ملعب الملك عبدالله الثاني في اليوم الختامي.

واختار المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن، خوض مباراتين وديتين قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يلتقي مع سويسرا في 31 مايو/أيار المقبل على أرض الأخيرة، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا في 7 يونيو/حزيران المقب في سان دييغو، قبل الدخول في المعسكر الرسمي للمونديال في بورتلاند.

ويتطلع منتخب الأردن إلى مشاركته الأولى في تاريخه في كأس العالم، حيث وقع في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.