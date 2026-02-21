رياضة|بطولات عربية|الجزائر

اتحاد الجزائر يعلن تعيين مدرب سنغالي خلفا لعبد الحق بن شيخة

21/2/2026
01:08 (توقيت مكة)

أعلن نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، الجمعة، تعيين السنغالي لامين نداي مدربا جديدا للفريق، خلفا لعبد الحق بن شيخة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد اتحاد الجزائر في بيان مقتضب عن امكانية تجديد عقد نداي (69 عاما) في حال  تحقيق نتائج إيجابية وبلوغ الأهداف المرجوة من إدارة النادي.

لامين نداي يقود اتحاد الجزائر خلفًا لعبد الحق بن شيخة

وم يحدد الفريق الجزائري، في بيانه، أهدافه المرجوة لا محليا ولا قاريا.

وكان نداي، انفصل عن نادي مازيمبي الكونغولي، نهاية الشهر الماضي، ليحل محله الجزائري سليمان رحو.

ويحتل اتحاد الجزائر المركز التاسع برصيد 24 نقطة في ترتيب الدوري الجزائري.

المصدر: الجزيرة + وكالات

