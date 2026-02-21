اتحاد الجزائر يعلن تعيين مدرب سنغالي خلفا لعبد الحق بن شيخة
Published On 21/2/2026|
آخر تحديث: 01:08 (توقيت مكة)
أعلن نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، الجمعة، تعيين السنغالي لامين نداي مدربا جديدا للفريق، خلفا لعبد الحق بن شيخة، حتى نهاية الموسم الجاري.
وأكد اتحاد الجزائر في بيان مقتضب عن امكانية تجديد عقد نداي (69 عاما) في حال تحقيق نتائج إيجابية وبلوغ الأهداف المرجوة من إدارة النادي.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2شاهد.. كوليبالي يفاجئ جماهير الهلال السوداني بتلاوة قرآنية
- list 2 of 2رونالدو يستثمر الملايين في الذكاء الاصطناعي الصحي
لامين نداي يقود اتحاد الجزائر خلفًا لعبد الحق بن شيخة
وم يحدد الفريق الجزائري، في بيانه، أهدافه المرجوة لا محليا ولا قاريا.
وكان نداي، انفصل عن نادي مازيمبي الكونغولي، نهاية الشهر الماضي، ليحل محله الجزائري سليمان رحو.
ويحتل اتحاد الجزائر المركز التاسع برصيد 24 نقطة في ترتيب الدوري الجزائري.
المصدر: الجزيرة + وكالات