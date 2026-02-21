بالفيديو.. إصابة مروعة بشفرة حذاء تزلج تهز الألعاب الأولمبية

تعرضت المتزلجة البولندية كاميلا سيلير لإصابة خطيرة في الوجه إثر ضربة بشفرة حذاء تزلج خلال منافسات ربع نهائي سباق 1500 متر في التزلج السريع على المضمار القصير، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026.

ووقع الحادث مساء الجمعة أثناء سباق ربع النهائي، عندما تشابكت سيلير مع الأمريكية كريستن سانتوس-غريسوولد والإيطالية أريانا فونتانا خلال محاولة تجاوز، ما أدى إلى سقوط اللاعبات الثلاث على الجليد في اصطدام عنيف. وأسفر الاحتكاك عن إصابة سيلير بشفرة إحدى المتسابقات في الوجه أسفل العين، لتغادر المضمار على نقالة وسط أجواء من القلق والترقب.

وتوقف السباق فورا لإسعاف سيلير على أرض المضمار، فيما وضع المنظمون ساترا أبيض لحجب المشهد عن أنظار الجماهير نظرا لقسوته. وأثناء نقلها، حاولت المتزلجة البولندية طمأنة الحاضرين برفع إبهامها، رغم آثار الدماء الواضحة على الجليد.

وقرر الحكام استبعاد سانتوس-غريسوولد وحرمانها من التأهل، بداعي "تغيير غير قانوني للمسار" تسبب في وقوع التصادم.

وفي بيان نقلته شبكة "بي بي سي سبورت"، أكد مسؤولون بولنديون، اليوم السبت، أن سيلير خضعت لعملية جراحية خلال الليل، مشيرين إلى أن حالتها مستقرة حاليا، مع انتظار نتائج فحوصات إضافية للتأكد من سلامة العين وعدم وجود أضرار داخلية.

بينما قالت زميلتها في ماليشيفسكا للصحفيين إن الفريق يعيش حالة صدمة، مضيفة: "لا نفكر في شيء الآن سوى سلامة كاميلا".