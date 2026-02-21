شاهد.. ألكاراز يفوز بلقب قطر المفتوحة للتنس وآرثر فيس يحطم مضربه غضبًا

اكتسح النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، منافسه الفرنسي آرثر فيس في المباراة النهائية لبطولة قطر المفتوحة للتنس، اليوم السبت، ليتوج بلقبه السادس والعشرين في مسيرته الاحترافية بعد عرض استثنائي استغرق 50 دقيقة فقط.

ألكاراز يقسو على فيس في نهائي قطر للتنس ب50 دقيقة من العرض المذهل

وقدم ألكاراز درسا في فنون اللعبة، حيث أنهى اللقاء بنتيجة (6-2) و (6-1) مؤكدا تفوقه المطلق وهيمنته على ملاعب الدوحة في نسخة هذا العام.

بدأت المباراة بضغط هائل من اللاعب الإسباني الذي نجح في كسر إرسال فيس منذ الشوط الأول للمجموعة الافتتاحية، مما أفقد اللاعب الفرنسي توازنه مبكرا.

ولم تستغرق المجموعة الأولى سوى 28 دقيقة، حسمها ألكاراز لصالحه بنتيجة (6-2).

ومع انطلاق المجموعة الثانية، واصل ألكاراز زخمه الهجومي ونجح في تحقيق كسر مزدوج للإرسال في أقل من عشر دقائق، ليتقدم بنتيجة 3 /صفر.

آرثر فيس يحطم مضربه غضبًا بعد تفوق ساحق من النجم الإسباني ألكاراز

وظهر الإحباط بوضوح على فيس الذي حاول العودة لأجواء اللقاء لكنه لم يجد الحلول لمواجهة ضربات ألكاراز الدقيقة وتحركاته السريعة، مما دفع اللاعب الفرنسي إلى تحطيم مضربه تعبيرا عن غضبه.

بهذا التتويج، رفع كارلوس ألكاراز رصيده إلى 26 لقبا من أصل 34 مباراة نهائية خاضها في مسيرته، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في العام الجاري برصيد 12 انتصارا متتاليا، مما يمنحه دفعة معنوية هائلة قبل التوجه للمشاركة في بطولة إنديان ويلز للأساتذة.

في المقابل، ورغم الخسارة القاسية، سيحقق آرثر فيس قفزة في التصنيف العالمي ليحتل المركز 33، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسبوع ناجح في الدوحة شهد وصوله لأول نهائي له منذ أواخر عام 2024.