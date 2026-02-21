اعتقالات وأعمال شغب في ديربي لشبونة لكرة الصالات

اعتقلت الشرطة، ما لا يقل عن 124 شخصًا خلال أعمال شغب اندلعت بين مشجعي فريقي سبورتينغ لشبونة وبنفيكا لكرة الصالات قبل مباراة الديربي التي جمعت الفريقين في لشبونة.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية أنه قبل المباراة، التي أقيمت في جناح جواو روشا بالقرب من ملعب خوسيه ألفالادي التابع لسبورتينغ، ظهر نحو 100 شخص في المنطقة حاملين ألعابًا نارية، مما أدى إلى اشتباكات بين مشجعي الفريقين.

ونتج عن هذه الأحداث عدد غير محدد من الإصابات.

وعقب هذه الأحداث، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان له عن فتح تحقيق لتحديد المسؤولية، وشكر قوات الأمن على "تحركها السريع".

وأصدر الاتحاد نداءً يدعو إلى "اللعب النظيف والروح الرياضية" لضمان سلامة الجميع، وخاصة الفرق والجماهير.

انتهت مباراة سبورتينغ وبنفيكا في الجولة السادسة عشرة من دوري كرة الصالات بالتعادل 2-2.

وسيلتقي الفريقان مجدداً يوم الاثنين، هذه المرة على ملعب بنفيكا "إستاديو دا لوز"، في مباراة ضمن دوري الأبطال.