جاذبية ميسي وكأس العالم 2026 رهان الدوري الأمريكي بالموسم الجديد

ينطلق الدوري الأمريكي لكرة القدم، غدا السبت، حيث يتقدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واجهة مباراة احتفالية، قبل أشهر من مونديال 2026 الذي تأمل الـ"إم إل إس" الاستفادة من زخمه.

ميسي يبدأ موسمه الرابع مع إنتر ميامي بمواجهة سون

ويستهل ميسي موسمه الرابع مع إنتر ميامي بمواجهة لوس أنغليس إف سي ونجمه الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، على ملعب "ميموريال كوليسيوم" الذي يتسع لـ77 ألف متفرّج.

وتبدو هذه الانطلاقة الصاخبة مناسبة لدوري سيتم تقسيم موسمه إلى قسمين بسبب كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف في الفترة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبل.

وعادة ما تشهد الدول المضيفة لكأس العالم ارتفاعا في الحضور الجماهيري والاهتمام بدورياتها المحليّة، فيما يسعى مسؤولو الدوري الأمريكي إلى إبقاء الاهتمام بالمسابقة بعد انتهاء البطولة وعودة المنتخبات إلى بلدانها.

جاذبية ميسي وكأس العالم 2026 رهان الدوري الأمريكي لتعزيز شعبيته

ويرى مفوّض الدوري دون غاربر أن عام 2026 سيكون "عاماً كبيراً" للبطولة، آملاً أن تستفيد الـ"إم إل إس" من الزخم الذي ستولّده هذه المسابقة الدولية الرفيعة.

ولم يكن اختيار بدء الموسم بمباراة تجمع بين أكبر نجمين عالميين في الدوري، في ملعب أولمبي سابق ضخم بوسط لوس أنغلوس، محض صدفة.

ويتوقع غاربر "أكبر حضور جماهيري في افتتاح موسم بتاريخ الدوري".

وبينما اعتمد الدوري في السنوات الأخيرة بشكل كبير على جاذبية ميسي، كان وصول سون منتصف 2025 علامة فارقة.

فقد ضمّه لوس أنغلوس إف سي مقابل 26.5 مليون دولار، في ما يُعتقد أنه أكبر صفقة انتقال في تاريخ الدوري، وجلب معه دعما واسعا من آلاف الكوريين الجنوبيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وقال غاربر: "سيُسرّع كأس العالم نمو رياضتنا في أمريكا الشمالية كما لم يحدث من قبل. يتمتع الدوري الأمريكي بموقع فريد في قلب الحدث".

وتشير تقارير إلى حملة تسويقية تتراوح قيمتها بين 15 و30 مليون دولار خلال المونديال، لحث المشاهدين على دعم فرقهم المحلية وتعزيز صورة الدوري الذي يزداد استقطاباً للنجوم.

نجوم الدوري الأمريكي يسعون لتعزيز حضورهم في كأس العالم 2026

ومن المتوقع أن يشارك عدد قياسي من لاعبي الدوري الأمريكي في المونديال، بينهم سون وربما ميسي.

إعلان

وفي سن الثامنة والثلاثين، لا يزال الغموض يكتنف مشاركة الأرجنتيني المتوَّج بالكرة الذهبية ثماني مرات، وآخرها في 2022 في قطر، في العرس العالمي للمرة السادسة.

وكان ميسي تألّق في الموسم الماضي بقيادة إنتر ميامي إلى لقبه الأول في الدوري، بعدما أنهاه هدّافاً للدوري وأفضل لاعب فيه.

وسيتوقف الدوري لمدة سبعة أسابيع في يوينو ويوليو، مع تخصيص خمسة ملاعب من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بينما ستُستخدم ملاعب أخرى ومنشآت الأندية كمقارّ تدريب للمنتخبات الوطنية ومناطق للمشجعين.

ويخطط الدوري للاستفادة من تقسيم الموسم من أجل جذب مشجعين جدد.

الدوري الأمريكي يخطط لاعتماد الجدول الأوروبي لجذب لاعبين عالميين

وشهدت الأسابيع الماضية انضمام أسماء كروية لافتة إلى الدوري: الدولي الكولومبي خاميس رودريغيس، لاعب ريال مدريد الاسباني السابق، وقّع مع مينيسوتا لاستعادة وتيرة اللعب قبل قيادة منتخب بلاده في المونديال.

كما التحق المهاجم الدولي المكسيكي من أصل أرجنتيني خيرمان بيرترامي بميسي في ميامي، فيما انضم الألماني تيمو فيرنر إلى سان خوسيه إيرثكويكس (كاليفورنيا)، بعد أشهر قليلة من وصول مواطنه توماس مولر إلى فانكوفر وايتكابس، وصيف بطل الموسم الماضي أمام ميامي.

ويقترب الدوري الأمريكي أيضاً من تغيير تنظيمي كبير، إذ سيعتمد في صيف 2027 الروزنامة المعمول بها في أبرز الدوريات الأوروبية، من الصيف حتى الربيع، بعد موسم مصغّر يُقام مطلع 2027 (14 مباراة ثم الأدوار الإقصائية).

وسيسمح ذلك للبطولة بالاستفادة من نوافذ الانتقالات ذاتها المعتمدة في أوروبا، على أمل جذب مزيد من لاعبي النخبة، وتجنّب تعارض المواعيد مع المسابقات الدولية الكبرى.