ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري الإسباني.. التشكيلتان والموعد والقنوات الناقلة

يتطلع فريق ريال مدريد للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق أوساسونا، بعد غد السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 .. والقنوات الناقلة

وانقض ريال مدريد على صدارة الدوري في الجولة الماضية، بعد فوزه الكبير على ريال سوسيداد (4-1) مستفيدا من خسارة برشلونة اللاحقة أمام جيرونا (1-2) ليعتلي القمة برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين أمام برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، اليوم السبت 21 فبراير/شباط 2026 على ملعب “إل سادار” معقل الفريق الباسكي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات، (19:30) السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

beIN SPORTS HD 1

كما يمكنم متابعة أحداث المباراة ومباريات كرة القدم مباشرة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة ريال مدريد المحتملة

تيبو كورتوا- ألفارو كاريراس – راؤول أسينسيو – ديان هاوسن – فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينغا – أوريليان تشواميني – أردا غولر – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – فرانكو ماتانتونو

تشكيلة أوساسونا المحتملة